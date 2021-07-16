Гроші з хмари. "Розумніший" інтернет речей принесе дохід $3,6 млрд, — ABI Research

Пандемія викликала небувалий бум у сфері хмарних сервісів і віддалених комп'ютерних технологій, попит на які продовжує стрімко зростати.

Сервіси, що використовують технології штучного інтелекту та машинного навчання у сфері інтернету речей, можуть принести доходів на суму $3,6 млрд до 2026 року.

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Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому консалтинговою компанією ABI Research.

За оцінками дослідників, в інтернеті речей (IoT) аналітика й послуги додаткового доходу (value added services), стають більш цінними порівняно з обладнанням і програмним забезпеченням. Зокрема, вартість роботи зі ШІ ростиме здебільшого на 40% на рік. У той час, як багато сфер бізнесу постраждали через коронавірус, пандемія практично не торкнулася IoT, а багато аналітиків зі сфери хмарних технологій навіть отримали вигоду.

"Оскільки галузі переходять на "віддаленку", готові рішення для дистанційного моніторингу, управління активами, спостереження за активами і профілактичного обслуговування користуються великим попитом і свідчать про збільшення ринку", — заявила Катерина Дуброва, аналітикиня з ABI Research.

За її словами, постачальники, такі як DataRobot, значно спрощують доступ до інструментів машинного навчання і штучного інтелекту за допомогою різних технологій, які дозволяють розгортати сервіси як локально, так і в хмарі. Все частіше використовуються "платформи як послуги" та "програмне забезпечення як послуги", за таким принципом працює компанія DataRobot. Пандемія показала бізнесу важливість рішень для швидкого розгортання, що не залежать від обладнання.

Компанії на зразок AWS, C3 і Google зараз успішно просувають свої продукти й аналітичні інструменти, створюючи централізовані сховища даних про СOVID-19. Поки вони є відкритими і безкоштовними, але дослідники вважають, що в майбутньому розробники спробують продавати їх на ринку охорони здоровʼя. Технічно сховища можуть стати першим кроком до створення і тестування сервісів потокової аналітики та моніторингу.

Карантин показав усьому світу перспективи загальнодоступної хмари у сфері фармацевтики, біомедицини та телемедицини. Нехай Big data і не здатна здолати коронавірус, але послуги у сфері високих даних стали корисними для заспокоєння громадськості, віддаленого спостереження за пацієнтами і підготовки до можливих спалахів коронавірусу. У той же час, розвиток штучного інтелекту сильно сповільнився.

"ШІ і машинне навчання в IoT знаходяться на ранній стадії впровадження, відсутність розвитку інфраструктури на основі даних не дозволило швидко впровадити машинне навчання на операційному рівні, коли COVID-19 прискорився", — резюмувала Дуброва.

Раніше писали, як учені змусять штучний інтелект думати по-людськи. Вони вже працюють над математичними моделями, які дозволять імітувати діяльність живого мозку.