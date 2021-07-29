Вуглекислий газ замість літію: учені вигадали новий вид акумуляторів (відео)

CO2-батареї зможуть працювати дуже швидко, поглинаючи та вивільняючи енергію миттєво в певних конфігураціях.

Вуглекислий газ може допомогти розв'язати проблему кліматичної кризи. Італійська компанія Energy Dome заявляє, що її CO2-батареї здатні накопичувати енергію не гірше, ніж літієві. При цьому їхнє виробництво та експлуатація — куди дешевше.

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Про це повідомляє видання Recharge News.

Це рішення пропонується як альтернатива літієвим "великим батареям", призначеним для поглинання надлишкової енергії, коли мережа не використовує її, а потім для її подачі, коли це необхідно.

У найближчі десятиліття нам знадобиться величезна кількість накопичувачів енергії, тому що є тенденція заміни вугільних електростанцій екологічно чистими джерелами відновлюваної енергії. При цьому альтернативні джерела не повинні ні в чому поступатися, а навіть повинні перевищувати вугільні аналоги, адже попит на енергію тільки ростиме. Один тільки електротранспорт потребує чималих її обсягів.

Вуглекислий газ є однією з найбільших екологічних проблем. В Energy Dome пропонують витягти з нього користь. І це дійсно можливо, коли CO2 знаходиться між рідким і газоподібним станами.

Ідея така: гігантський гнучкий балон, наповнений CO2, поміщається під купол. У міру того як у цю систему подається енергія, електротурбіни стискають газ, аналогічно системам зберігання стисненого повітря. Тепло від цього стиснення відводиться в систему акумулювання теплової енергії, а газ конденсується в рідину, яка може зберігатися під тиском за температури навколишнього середовища. Це цикл зарядки.

Коли настає час розрядки, рідкий вуглекислий газ випаровується за допомогою накопиченого тепла, а його розширення приводить в дію другий набір турбін, що виробляють електрику та повертають його в мережу, звідки він прийшов — під купол.

Куполи можуть мати різні розміри та конфігурації, але цільова повномасштабна установка буде виробляти приблизно 25 МВт і зберігати від 100 МВт·год до 200 МВт·год енергії.

Важливо зазначити, що CO2-батареї зможуть працювати дуже швидко, поглинаючи та вивільняючи енергію миттєво в певних конфігураціях. Це означає, що вони будуть корисні для згладжування стрибків енергії — така ж особливість є і в літію, — а також для створення резервного сховища, яке може працювати на стабілізацію енергосистеми.

За словами компанії, ефективність зарядки та розрядки складає понад 75%. Це означає втрату деякої кількості енергії під час роботи системи. Тому компанія пропонує нормовану вартість зберігання (LCOS) на рівні $50-$60 за МВт протягом декількох років, у той час як "послуги" літієвих акумуляторів коштують від $132 до $245 за МВт.

Energy Dome заявляє, що будує пілотну установку потужністю 2,5 МВт і зберіганням 4 МВт на острові Сардинія, Італія. Вона буде запущена у 2022 році.

Раніше ми повідомляли про те, що в США проєктують нову мережеву батарею на заміну літію.