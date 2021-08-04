Facebook шукає спосіб "читати" ваші зашифровані чати у WhatsApp, — The Information

Використовуючи гомоморфізм шифрування, Facebook зможе дізнаватися, які теми обговорюють користувачі, і на основі отриманих даних буде показувати рекламу, вважають експерти.

Facebook вирішила розробити технологію для аналізу зашифрованих листувань у месенджері WhatsApp.

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Про це повідомляє видання The Information з посиланням на представників компанії, які побажали залишитися неназваними.

За даними ЗМІ, компанія Марка Цукерберга збирає команду дослідників у галузі штучного інтелекту, включаючи експертів, які працювали раніше в Microsoft, щоб аналізувати зашифровані дані без їх фактичної розшифровки. В оголошеннях про вакансії, опублікованих Facebook, зазначається, що компанія має намір розробляти нові технології забезпечення конфіденційності, які при цьому підвищать ефективність інструментів для розміщення реклами.

У коментарі The Information, джерела припустили, що нові технології допоможуть Facebook показувати таргетовану рекламу на основі зашифрованих чатів у WhatsApp. За ще однією версією, компанія хоче навчитися шифрувати дані, зібрані в мільярдів користувачів, не знижуючи ефективність рекламного таргетингу.

Видання додало, що Facebook є одним з декількох технологічних гігантів, які наразі досліджують так званий гомоморфізм шифрування, що дозволяє виробляти певні математичні дії із зашифрованим текстом і отримувати зашифрований результат, але такий, наче текст від самого початку не був зашифрований. Розробники сподіваються, що такий метод дозволить компаніям аналізувати особисту інформацію, зокрема медичні записи і фінансові звіти, тримаючи дані в цілості й схоронності перед кіберзагрозами і витоками.

Як припускають аналітики сайту Slash Gear, за допомогою гомоморфного шифрування можна визначати теми чатів користувачів, що зберігаються в "хмарі", на основі зашифрованих даних, а отримані результати відправляти на пристрій користувача, де вони будуть розшифровані за допомогою секретного ключа. Після цього пристрій буде використовувати дані для пошуку і демонстрації придатної реклами з бази даних Facebook і WhatsApp.

Представник Facebook зазначив у коментарі виданню The Information, що поки говорити про впровадження гомоморфного шифрування у WhatsApp занадто рано. Іншими словами, він не підтвердив факт впровадження такого виду шифрування.

Варто нагадати, що в травні 2021 року набула чинності нова політика конфіденційності, згідно з якою персональні дані можуть передаватися з месенджера в інші додатки компанії Facebook. Користувачам, які не дозволяють це робити, обмежили функціонал месенджера — вони можуть тільки відповідати на повідомлення і вхідні дзвінки.

Slash Gear повідомляє, що ідея гомоморфного шифрування не нова, адже її вперше представили в 1978 році, а у 2009 році застосували на практиці. Головна складність технології полягає у великому обчислювальному навантаженні, яке в рази вище, ніж при обробці відкритих даних. У 2011 році Microsoft створила систему, здатну на базове додавання і множення даних, захищених за допомогою гомоморфного шифрування. Для операції із сотнею чисел, завдовжки в 128 довічних цифр кожне, знадобилося 20 мілісекунд, при цьому інформація залишилася зашифрованою.

Раніше повідомляли, що Facebook планує заробляти на почуттях вірян. Соціальна мережа тестує функцію, яка дозволяє вірянам молитися онлайн, але натомість збирає інформацію для рекламних оголошень.