Facebook ищет способ "читать" ваши зашифрованные чаты в WhatsApp, — The Information

Используя гомоморфное шифрование, Facebook сможет узнавать, какие темы обсуждают пользователи, и на основе полученных данных будет показывать рекламу, считают эксперты.

Facebook решила разработать технологию для анализа зашифрованных переписок в мессенджере WhatsApp.

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Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на представителей компании, которые пожелали остаться неназванными.

По данным СМИ, компания Марка Цукерберга собирает команду исследователей в области искусственного интеллекта, включая экспертов, работавших ранее в Microsoft, чтобы анализировать зашифрованные данные без их фактической расшифровки. В объявлениях о вакансиях, опубликованных Facebook, отмечается, что компания намерена разрабатывать новые технологии обеспечения конфиденциальности, которые, при этом, повысят эффективность инструментов для размещения рекламы.

В комментарии The Information, источники предположили, что новые технологии помогут Facebook показывать таргетированную рекламу на основе зашифрованных чатов в WhatsApp. Согласно еще одной версии, компания хочет научиться шифровать данные, собранные у миллиардов пользователей, не снижая эффективность рекламного таргетинга.

Издание добавило, что Facebook является одним из нескольких технологических гигантов, которые сейчас исследуют так называемое гомоморфное шифрование, позволяющее производить определенные математические действия с зашифрованным текстом и получать зашифрованный результат, но такой, как если бы текст изначально не был зашифрован. Разработчики надеются, что такой метод позволит компаниям анализировать личную информацию, в том числе медицинские записи и финансовые отчеты, держа данные в целости и сохранности перед киберугрозами и утечками.

Как предполагают аналитики сайта Slash Gear, при помощи гомоморфного шифрования можно определять темы чатов пользователей, хранящиеся в "облаке", на основе зашифрованных данных, а полученные результаты отправлять на устройство пользователя, где они будут расшифрованы с помощью секретного ключа. После этого устройство будет использовать данные для поиска и демонстрации подходящей рекламы из базы данных Facebook и WhatsApp.

Представитель Facebook отметил в комментарии изданию The Information, что пока говорить о внедрении гомоморфного шифрования в WhatsApp слишком рано. Иными словами, он не подтвердил факт внедрения такого вида шифрования.

Стоит напомнить, что в мае 2021 года вступила в силу новая политика конфиденциальности, согласно которой персональные данные могут передаваться из мессенджера в другие приложения компании Facebook. Пользователям, которые не позволяют это делать, ограничили функционал мессенджера — они могут только отвечать на сообщения и входящие вызовы.

Slash Gear сообщает, что идея гомоморфного шифрования не нова, ведь ее впервые представили в 1978 году, а в 2009 году применили на практике. Главная сложность технологии заключается в большой вычислительной нагрузке, которая в разы выше, чем при обработке открытых данных. В 2011 году Microsoft создала систему, способную на базовое сложение и умножение данных, защищенных с помощью гомоморфного шифрования. Для операции с сотней чисел, длиной 128 двоичных цифр каждое, потребовалось 20 миллисекунд, при этом информация осталась зашифрованной.

Ранее сообщали, что Facebook планирует зарабатывать на чувствах верующих. Социальная сеть тестирует функцию, которая позволяет верующим молиться онлайн, но взамен собирает информацию для рекламных объявлений.