Хакери-невдахи злили файли компанії Electronic Arts після провальної спроби шантажу

Зловмисники сподівалися заробити $28 млн, витративши всього $10. Але EA відмовилася платити викуп за вкрадені дані, та й стороннього покупця знайти не вдалося.

Хакери виклали у відкритий доступ файли розробників, викрадені у компанії Electronic Arts.

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Про це стало відомо виданню The Record.

Кілька днів тому зловмисники розмістили файли об'ємом 751 ГБ на форумі для кіберзлочинців у даркнеті, після чого вони розійшлися по різних "тематичних" сайтах. Як зазначає ЗМІ, серед злитих даних опинився вихідний код футбольного симулятора FIFA 21, а також інструменти для підтримки серверів EA. Зараз їх може завантажити будь-який охочий.

Власне про злом стало відомо 10 червня, коли хакери створили тему на "підпільному" форумі та виставили файли ігрової компанії на продаж, запросивши $28 млн. Однак їхній план провалився. Як пояснює The Record, серед вкраденого не було персональних даних користувачів, не було й фінансових даних компанії-розробника. З огляду на неважливість даних, покупця на них не знайшлося.

Не знайшовши покупця, хакери почали вимагати викуп власне в Electronic Arts (сума невідома), пригрозивши опублікувати файли. Розробники відмовилися платити, тому через два тижні код з'явився у відкритому доступі.

[ + – ] Файли, вкрадені хакерами в EA [ + – ] Файли, вкрадені хакерами в EA

EA заявила The Record, що злочинці не змогли отримати жодних призначених для користувача даних унаслідок хакерської атаки. Як підкреслили представники компанії, немає ніякої загрози для конфіденційності гравців.

"Після інциденту ми вже внесли поліпшення в систему безпеки та вважаємо, що це вплине на наші ігри або наш бізнес", — наголошується в заяві. — "Ми активно працюємо зі співробітниками правоохоронних органів та іншими експертами в рамках поточного розслідування".

В інтерв'ю Motherboard хакери розповіли, що за $10 купили "куки" для авторизації у внутрішньому каналі EA в даркнет-магазині під назвою Genesis. Скориставшись ними, зловмисники видали себе за співробітника компанії та отримали доступ до корпоративної мережі, обдуривши службу підтримки. "Опинившись в чаті, ми зв'язалися з працівниками служби підтримки і пояснили їм, що вчора ввечері втратили телефон на вечірці", — розповів представник угруповання. Зрештою хакери завантажили понад 780 ГБ вихідного коду з внутрішніх сховищ, проте всі їхні зусилля виявилися марними.

Раніше писали про те, що крім коду FIFA 21, хакери вкрали в EA ігровий движок Frostbite та інші інструменти. Вони обіцяли шукати покупців серед користувачів, відомих у хакерському співтоваристві.