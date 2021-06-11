Хакери вкрали в EA games коди, движки й інструменти розробки

Усе це вони збираються продати на хакерських форумах

Компанія Electronic Arts стала жертвою хакерів, які викрали великий обсяг конфіденційних даних. Так, хакери вкрали вихідний код гри FIFA 21, ігровий движок Frostbite (використовувався для створення спортивних футбольних серій ігор EA і серії Battlefield) та інші інструменти розробки. Про це пише The Verge.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Викрадачі мають намір продати вкрадені дані на хакерських форумах. При цьому вони повідомили, що будуть обережні і розглядатимуть пропозиції тільки від відомих у хакерській спільноті осіб.

Вихідний код є великою цінністю в програмуванні. Тому покупці кодів зможуть створювати чипи або інструменти для злому. Також доступ до вихідного коду може розкрити дані про секретні проекти, ігрові ідеї

Невідомо, але, можливо, хакери отримали доступ і до інших секретних даних, наприклад, отримали коментарі розробників, які б ті вважали за краще не розкривати публіці.

Як заявляють хакери, крім кодів і інструментів розробки EA, у них також є в продажу SDK і API ключі Microsoft Xbox і Sony. Загальний обсяг викрадених даних становить 780 ГБ. Вартість викраденого в компанії поки не озвучили.

Але представник EA вже підтвердив, що хакери вкрали "обмежений обсяг вихідного коду гри і пов'язаних інструментів", але заспокоїв гравців, що викрадачі доступу до їхніх даних не отримали.

У компанії запевнили, що поліпшили свою безпеку, грошей у них не вимагали і вони працюють з поліцією над цією справою.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року компанія CD Projekt, яка створила гри "Відьмак" і Cyberpunk 2077, заявила, що хакери викрали вихідний код їхніх ігор. Також зловмисники скопіювали різну документацію компанії, у тому числі бухгалтерську, адміністративну, юридичну, пов'язану з наймом персоналу, роботою з інвесторами тощо. Пізніше хакери продали коди ігор на закритому онлайн-аукціоні.