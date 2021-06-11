Хакеры украли у EA games коды, движки и инструменты разработки

Все это они собираются продать на хакерских форумах

Компания Electronic Arts стала жертвой хакеров, которые похитили большой объем конфиденциальных данных. Так, хакеры украли исходный код игры FIFA 21, игровой движок Frostbite (использовался для создания спортивных футбольных серий игр EA и серии Battlefield) и другие инструменты разработки. Об этом пишет The Verge.

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Похитители намерены продать украденные данные на хакерских форумах. При этом они сообщили, что будут осторожны и будут рассматривать предложения только от известных в хакерском сообществе лиц.

Исходный код представляет собой большую ценность в программировании. Так что, покупатели кодов смогут создавать читы или инструменты для взлома. Также доступ к исходному коду может раскрыть данные о секретных проектах, игровых идеях.

Неизвестно, но возможно хакеры получили доступ и к другим секретным данным, например, получили комментарии разработчиков, которые бы те предпочли не раскрывать публике.

Как заявляют хакеры, помимо кодов и инструментов разработки EA, у них также имеются в продаже SDK и API ключи Microsoft Xbox и Sony. Общий объем похищенных данных составляет 780 ГБ. Стоимость похищенного в компании пока не озвучили.

Но представитель EA уже подтвердил, что хакеры украли "ограниченный объем исходного кода игры и связанных инструментов", но успокоил игроков, что похитители доступа к их данным не получили.

В компании заверили, что улучшили свою безопасность, денег у них не вымогали и они работают с полицией над этим делом.

Напомним, в феврале 2021 года компания CD Projekt, создавшая игры "Ведьмак" и Cyberpunk 2077, заявила, что хакеры похитили исходный код их игр. Также злоумышленники скопировали различную документацию компании, в том числе бухгалтерскую, административную, юридическую, связанную с наймом персонала, работой с инвесторами и др. Позже хакеры продали коды игр на закрытом онлайн-аукционе.