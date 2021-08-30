У 1976 році письменник Артур Кларк передбачив появу смартфона і супутникового інтернету (відео)

У мережі завірусилося відеоінтерв'ю з письменником-фантастом і футурологом Кларком, в якому він розповідає про технології сьогоднішнього дня.

Багато років тому компанія AT&T записала інтерв'ю з ученим, письменником і футурологом Артуром Кларком, у процесі якого він розповів, які технології люди матимуть у майбутньому. Нещодавно цей ролик став популярним у мережі. Фокус публікує найцікавіші витяги з розмови з Кларком.

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Про відеозв'язок

"У нас будуть пристрої, що дозволяють передати набагато більше інформації (мається на увазі більше, ніж радіо і телебачення, — ред.) нашим друзям, які зможуть бачити нас, а ми — їх. У нас з'являться пристрої, що передають графічну й текстову інформацію".

Про ноутбук та інтернет

На запитання ведучої про те, який пристрій Кларк вважає "ідеальним", він відповів: "У нього буде телеекран високої чіткості та клавіатура, як у друкарської машинки. І за допомогою цього пристрою ви зможете обмінюватися інформацією будь-якого типу, відправляти повідомлення вашим друзям у будь-який час доби, і вони побачать його, навіть якщо ви відправите повідомлення вночі. За допомогою цього ж пристрою ви зможете зателефонувати куди завгодно. Ви зможете читати книги і новини, які хочете. Ви зможете дати машині будь-який запит про речі, які вас цікавлять, — спорт, політика, розваги, — і машина дасть вам те, що ви хочете, не інформаційне сміття, а саме те, що потрібно".

[ + – ] Інтерв'ю з Артуром Кларком

Про електронні ЗМІ

Говорячи про "новинне сміття" письменник зазначив, що таким, на його погляд, є друковані газети. Він вважав, що в них не буде потреби, і люди припинять витрачати тонни паперу, тому що будуть передавати інформацію іншим способом на інших носіях.

Про супутниковий зв'язок

Учений вважав: технології супутникового зв'язку розвинуться настільки сильно, що не тільки люди зможуть безперешкодно спілкуватися одне з одним, перебуваючи на різних континентах і не звертаючи уваги на різницю в часі, обумовлену часовими поясами Землі, але й з представниками інопланетних цивілізацій. "Я сподіваюся дожити до того моменту, коли ми отримаємо перший сигнал із космосу", — говорив Артур Кларк.

Про "розумні" годинники

Футуролог вважав, що наприкінці 1970-х технології були достатньо розвинені для того, щоб створити годинник, який поєднує ще дві функції — радіо і телефон. В інтерв'ю AT&T він зазначив, що такий гаджет з'явиться "дуже скоро".

У принципі, він мав рацію: перші годинники, що синхронізуються з ПК, були випущені в 1984 році.

Про смартфон

Говорячи про смарт-годинники, Артур Кларк зазначив, що й телефон перестане бути стаціонарним. "Він буде повністю мобільним, і це означає, що будь-яка людина зможе зателефонувати вам у будь-який час. І, звичайно, ви зможете відключити сигнал, і, можливо, вам потім доведеться пояснювати, чому ваш телефон був відключений", — міркував футуролог. "Але переваги подібного пристрою будуть дуже великі, щорічно з його допомогою будуть рятувати тисячі життів. І це я вважаю правильним".

Артур Чарлз Кларк народився в Англії в 1917 році. Його авторству належать цикли книг "Космічна Одіссея", "Рама", "Одіссея часу", а також понад 20 романів у жанрі наукової фантастики. Кілька його творів були екранізовані: "Космічна одіссея 2001 року" (1968 рік, режисер Стенлі Кубрик), "У космічній пастці" (1994 рік), "Кінець дитинства" (2015 рік) тощо.

Письменник помер 19 березня 2008 року на Шрі-Ланці.

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