В 1976 году писатель Артур Кларк предсказал появление смартфона и спутникового Интернета (видео)

В Сети завирусилось видеоинтервью с писателем-фантастом и футурологом Кларком, в котором он рассказывает о технологиях сегодняшнего дня.

Много лет назад компания AT&T записала интервью с ученым, писателем и футурологом Артуром Кларком, в ходе которого он рассказал, какими технологиями люди станут обладать в будущем. Недавно этот ролик стал популярным с Сети. Фокус публикует самые интересные выдержки из разговора с Кларком.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

О видеосвязи

"У нас будут устройства, позволяющие передать намного больше информации (имеется ввиду больше, чем радио и телевидение, — ред.) нашим друзьям, которые смогут видеть нас, а мы — их. У нас появятся устройства, передающие графическую и текстовую информацию".

О ноутбуке и Интернете

На вопрос ведущей о том, какое устройство Кларк считает "идеальным", он ответил: "У него будет телеэкран высокой четкости и клавиатура, как у печатной машинки. И с помощью этого устройства вы сможете обмениваться информацией любого типа, отправлять сообщения вашим друзьям в любое время суток, и они увидят его, даже если вы отправите сообщение ночью. С помощью этого же устройства вы сможете позвонить куда угодно. Вы сможете читать книги и новости, какие хотите. Вы сможете дать машине любой запрос о вещах, которые вас интересуют, — спорт, политика, развлечения, — и машина даст вам то, что вы хотите, не информационный мусор, а именно то, что нужно".

[ + – ] Интервью с Артуром Кларком

Об электронных СМИ

Говоря о "новостном мусоре" писатель отметил, что таковым, на его взгляд, являются печатные газеты. Он считал, что в них не будет нужды, и люди перестанут тратить тонны бумаги, потому что будут передавать информацию иным способом на других носителях.

О спутниковой связи

Ученый считал: технологии спутниковой связи разовьются настолько сильно, что не только люди смогут беспрепятственно общаться друг с другом, находясь на разных континентах и не обращая внимания на разницу во времени, обусловленную часовыми поясами Земли, но и с представителями инопланетных цивилизаций. "Я надеюсь дожить до того момента, когда мы примем первый сигнал из космоса", — говорил Артур Кларк.

Об "умных" часах

Футуролог считал, что в конце 1970-х технологии были достаточно развиты для того, чтобы создать часы, совмещающие еще две функции — радио и телефона. В интервью AT&T он отметил, что такой гаджет появится "очень скоро".

В принципе, он был прав: первые часы, синхронизирующиеся с ПК, были выпущены в 1984 году.

О смартфоне

Говоря о смарт-часах, Артур Кларк отметил, что и телефон перестанет быть стационарным. "Он будет полностью мобильным, и это означает, что любой человек сможет позвонить вам в любое время. И, конечно, вы сможете отключить сигнал, и, возможно, вам потом придется объяснять, почему ваш телефон был отключен", — рассуждал футуролог. "Но преимущества подобного устройства будут очень велики, ежегодно с его помощью будут спасать тысячи жизней. И это я считаю правильным".

Артур Чарлз Кларк родился в Англии в 1917 году. Его авторству принадлежат циклы книг "Космическая Одиссея", "Рама", "Одиссея времени", а также более 20-ти романов в жанре научной фантастики. Несколько его произведений были экранизированы: "Космическая одиссея 2001 года" (1968 год, режиссер Стэнли Кубрик), "В космической ловушке" (1994 год), "Конец детства" (2015 год) и др.

Писатель скончался 19 марта 2008 года на Шри-Ланке.

Рекомендуем ознакомиться с материалом о развитии нанотехнологий в ближайшие десятилетия.