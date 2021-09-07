Рай серед пустелі: в США створять високотехнологічне місто мрії за $400 млрд

Забудовники планують поселити в Телосі 5 млн осіб, забезпечивши їх водою та електроенергією. Пересуватися можна буде тільки пішки або на електротранспорті.

Мільярдер Марк Лор вирішив побудувати в одній з пустель США високотехнологічне місто за $400 млрд.

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Подробиці проєкту повідомив сайт телеканалу CNN.

Колишній керівник компанії Walmart найняв датське архітектурне агентство Bjarke Ingels Group для розробки проєкту майбутнього міста, яке назвуть Телоса (Telosa). Ця назва походить від грецького терміна telos, яким Арістотель описував вищу мету людства.

Бізнесмен планує створити поселення, яке використовуватиме екологічно чисті технології і самостійно забезпечуватиме жителів усім необхідним. Загальна площа міста становитиме 600 кв. км. Поки невідомо, де саме буде розміщуватися Телоса, проте організатори проєкту розглядають пустельні землі в штатах Невада, Арізона, Юта, Айдахо, Техас і регіон Аппалачів.

[ + – ] Місто Телоса в пустелі

У будівництві вирішили використовувати екологічно чисті матеріали, фасади будівель — покрити зеленими рослинами, а людям треба буде пересуватися на велосипедах, електричних безпілотниках, аеротаксі (eVTOL), на гіперлупі або пішки. Згідно з концепцією, містяни зможуть за 15 хв. дістатися від дому до роботи, школи, розважальних закладів або інших об'єктів інфраструктури. Крім того, в Телосі будуть генерувати електроенергію за допомогою передових технологій, наприклад, сонячних панелей. Розробники думають і над впровадженням систем пасивного охолодження будівель.

На одному з концепт-артів, представлених архітекторами, показаний хмарочос під назвою Equitism Tower, який стане міським "маяком". У вежі встановлять сховище для води, аеропонні ферми і сонячну електростанцію. Ця будівля буде "розподіляти все, що виробляє", між усіма жителями. Навколо хмарочоса побудують кілька висотних будівель і створять велику паркову зону. Містянам обіцяють надати на вибір різні типи житла, "доступні для всіх".

Проєкт також пропонує "нову модель суспільства", яка виглядає досить утопічною. Передбачається, що всі жителі зможуть брати участь у розподілі бюджетних коштів та ухваленні важливих рішень. До того ж, міський фонд розділить землю між усіма містянами.

[ + – ] Концепт нового міста Телоса

"Місія Telosa — створити більш справедливе і стійке майбутнє. Це наша Полярна зірка", — заявив Марк Лор у рекламному відео.

До 2030 року організатори планують завершити перший етап вартістю $25 млрд: забудувати територію площею понад 6 кв. км. За найближчі 40 років населення Телоса може скласти 5 млн осіб. Усього проєкт коштуватиме $400 млрд. Очікується, що фінансувати його будуть різні джерела, враховуючи приватних інвесторів, державні структури, пожертвування, гранти та субсидії.

"Тільки уявіть, що можна буде створити завдяки екологічно чистим будівельним матеріалам, автономним транспортним засобам та електричним літакам", — підкреслила пресслужба проєкту на офіційному сайті.

Раніше писали, що таке "розумні" міста і чому їх немає в Україні. За словами власника інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп" Назара Бенча, smart-концепції стають необхідністю для сучасних мегаполісів на тлі глобальної урбанізації.

Нещодавно вчені з'ясували, що в давнину люди жили під землею, коли в них не було іншого виходу. Підземні споруди слугували недовго, проте тепер у людей є технології, що дозволяють надовго покинути поверхню планети.