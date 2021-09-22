Hyundai створить найменший аеропорт у світі — спеціально для 200 аеротаксі

У планах компанії — побудувати велику мережу вертіпортів у різних містах світу. Почнуть з Великобританії.

Британський стартап Urban-Air Port у співпраці з підрозділом UAM компанії Hyundai має намір зайнятися відбудовування інфраструктури для повітряного таксі. У планах компаньйонів — будівництво і запуск першого у світі повністю чинного міського аеропорту (також відомого як вертіпорт) під назвою Air-One.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Згідно з прогнозами експертів у галузі розвитку електротранспорту, eVTOL досягне $1 трлн у наступні 20 років. Однак, тільки 3% інвестицій у галузь у цьому році було направлено на створення інфраструктури для аеротаксі — незважаючи на те, що експерти NASA попереджають, що недостатньо розвинена інфраструктура може бути найбільшою перешкодою на шляху розвитку міського аеротранспорт. Urban-Air Port прагне вирішити цю проблему, і її зусилля були підтримані партнерством з підрозділом Hyundai UAM.

"Угода з підрозділом Hyundai Motor Group допоможе втілити наш проєкт у життя. Ми плануємо побудувати сотні міських повітряних портів по всьому світу, щоб міцно посісти цю нішу і сприяти швидкому розширенню міської повітряної мобільності в найближчі 10 років", — прокоментував Рікі Сандхі, засновник Urban- Air Port.

Air-One стане найменшим аеропортом у світі. Перший з 200 аеропортів, які компанія побудує в найближчі 5 років, з'явиться в Ковентрі (Великобританія), у місті, яке є історичним центром автомобільної та аерокосмічної промисловості. Вдале розташування міста означає, що Air-One забезпечить легке сполучення з іншими містами по всій країні.

Новий проєкт показує, що потрібна масштабна робота, перш ніж літаки eVTOL стануть комерційно життєздатним і поширеним видом транспорту. На щастя, інші фірми також старанно працюють над створенням цієї інфраструктури, наприклад, німецький стартап Lilium, який оголосив у минулому році про будівництво "стартової мережі" у Флориді. Планується побудувати 14 майданчиків. Нагадаємо, що китайська компанія eHang також розробляє вертіпорт, дизайн якого натхненний африканським баобабом.

Раніше ми повідомляли про те, що каліфорнійський стартап презентував прототип електролітака з вельми дивними крилами.