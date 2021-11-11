Nokia випускає найдешевший 5G-смартфон із потужним чіпом та квадрокамерою (відео)

У листопаді модель Nokia X100 з'явиться на американському ринку за ціною $252.

Компанія HMD Global випускає недорогий смартфон Nokia X100 із підтримкою 5G, просунутою системою камер та іншими корисними функціями. Докладніше про його характеристики повідомив портал Phone Arena.

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Nokia X100 випустять 19 листопада спеціально для ринку США та зроблять ексклюзивом мобільного оператора T-Mobile. Його продаватимуть лише за $252 (6605 грн — ред.). За такі гроші американці зможуть отримати смартфон із невигадливим дизайном, але з досить непоганими можливостями.

Розробники вибрали для моделі класичний зовнішній вигляд: пластикова задня матова панель з невеликим виступом для камери круглої форми. Посеред кришки розміщено логотип із написом Nokia. На правій стороні розташовані регулятори гучності та кнопка живлення із вбудованим сканером відбитків пальців. Зліва встановлена кнопка для виклику віртуального помічника Google Assistant. Nokia X100 буде представлена лише в одному кольорі – Midnight Blue.

[ + – ] Користувач зі смартфоном Nokia X100 Фото: Nokia

Смартфон отримав досить значні габарити 171,4 x79, 7x9, 1 мм і вага в 217 г, при цьому діагональ екрану становить 6,67 дюймів.

Фронтальна камера на 16 МП врізана в LCD-дисплей, який має помітні рамки та "підборіддя" з написом "Nokia", роздільну здатність FHD+ та частоту оновлення 60 Гц.

Задній модуль складається з 4-х камер:

основна на 48 Мп,

надширока на 5 Мп,

датчик глибини на 2 Мп,

макрокамера на 2 Мп.

Лінзи кожної сертифіковані ZEISS Optics. Nokia X100 може знімати відео з максимальною роздільною здатністю 1080p при 60 кадрах за секунду.

Модель отримала процесор Qualcomm Snapdragon 480 з 2-ма ядрами Kryo 460 Gold на 2 Ггц і 6-ма ядрами Kryo 460 Silver по 1,8 МГц. Вона також має 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також підтримує мобільний зв'язок 5G. Nokia X100 працює на базі ОС Android 11, і в майбутньому розробники можуть оновити її до Android 12. У будь-якому випадку вони обіцяють два роки техпідтримки. Як підкреслює Phone Arena, це хороші характеристики за таку ціну.

Смартфон має у своєму розпорядженні технологію OZO Audio, що обіцяє приємний тривимірний звук під час перегляду відео або в іграх. У нижній частині врізано 3,5-мм роз'єм для навушників, а також слот для карт MicroSD, що стане приємним бонусом, адже багато сучасних виробників від них відмовляються.

HMD Global підготувала для нової моделі акумулятор ємністю 4470 мАг та запевняє, що вона зможе пропрацювати без підзарядки до двох діб. У комплекті постачається зарядний пристрій потужністю 18 Вт.

Раніше Google представила характеристики найдешевшого смартфона у світі — Jio Phone Next. Його вартість становитиме лише $66 за базову та $93 за просунуту версію. Характеристики не найкращі, проте компанія обіцяє підтримку безлічі корисних сервісів, включаючи Google Assistant та Google Duo.