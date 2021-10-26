Зате не кнопковий: Google розкрила характеристики найдешевшого смартфону у світі

Заплативши менше $100, користувач отримає чотириядерний процесор, непогані камери і цілу купу корисних сервісів.

Google оприлюднила характеристики свого нового смартфона Jio Phone Next вартістю від $66 (приблизно 1 730 грн). Подробиці про апарат розмістили в базі даних Google Play Console, передає Gizchina.

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Співробітники Google розробили Jio Phone Next у співпраці з індійською компанією Reliance Jio. Творці підготували дві версії смартфона: Basic (базова) за $66 та Advanced (просунута), за останню доведеться заплатити $93 (2 440 грн). Наразі такі розцінки є найнижчими в світі серед нових моделей.

Вартість легко пояснюється досить слабкими характеристиками пристрою. Воно обладнане HD+ екраном із роздільною здатністю 720×1440 пікселів і має діагональ 5,5 дюймів. За продуктивність відповідає чотириядерний процесор Snapdragon 215, графічний прискорювач Adreno 306 операційна система Android 11 Go. Молодша версія має 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам'яті, а та, що дорожча — 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Батарея має ємність 2500 мАгод.

Ще під час презентації в липні розробники оголосили, що Jio Phone Next отримає 13-мегапіксельну основну та 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Згідно із заявою Google, смартфон підтримує низку корисних сервісів, таких як екранний переклад, автоматичне озвучування тексту, адаптивні фільтри камери і віртуальний помічник Google Assistant. Смартфон надійде в продаж із попередньо встановленими програмами Google Duo та Camera Go.

У Google Play Console виклали також зображення смартфона JioPhone Next. На рендері можна помітити товсті рамки, передню камеру у верхній частині екрану. Згідно зі звітом Gadgets360, в передній частині знаходиться слуховий динамік і безліч інших датчиків. На рендері також є кнопка живлення і регулювання гучності на правому ребрі корпусу.

Спочатку розробники оголосили, що бюджетні смартфони надійдуть у продаж у вересні, але потім дату релізу перенесли на 4 листопада. За інформацією видання The Indian Express, затримка пов'язана з глобальним дефіцитом напівпровідникових чіпів, який вплинув на виробництво автомобілів, ПК і смартфонів. Reliance Jio зазначила, що витратить додатковий час на закупівлю деталей. Тим часом, компанія тестує JioPhone Next з обмеженим колом користувачів.

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