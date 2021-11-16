Екзафлопний бар'єр не пробити: опубліковано топ 500 найпотужніших суперкомп'ютерів (відео)

Список, як і раніше, очолює японська машина Fugaku потужністю 442 петафлопси, проте в рейтингу з'явилося багато новачків.

Проєкт TOP500. The List представив список найпотужніших комп'ютерів світу станом на листопад 2021 року. Новий рейтинг опублікували на сайті.

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Лідери Топ 500 залишилися незмінними — список учетверте поспіль очолив суперкомп'ютер Fugaku, запущений в японській лабораторії RIKEN Lab. Він працює на процесорі A64FX 48C із 7630848 ядер і тактовою частотою 2,2 ГГц. Згідно з результатами тесту Linpack, потужність машини досягає 442,010 терафлопс/с. Варто зазначити, що один терафлопс дорівнює 1 трлн операцій на секунду. Теоретичний максимум Fugaku — 537 212 терафлопс або 537 петафлопс за секунду. При цьому комп'ютер споживає 29 899 кВт електроенергії.

На другому місці, як і раніше, знаходиться суперкомп'ютер від американської компанії IBM під назвою Power System AC922 або Summit. Його процесор IBM POWER9 22C (3.07 ГГц) становлять 2414592 ядра, які видають 148600 терафлопс (148,6 петафлопс), споживаючи 10096 кВт.

Першим новачком у рейтингу є машина Voyager-EUS2 від Microsoft Azure, яка посіла 10 місце. Вона має 48-ядерний процесор AMD Epyc Rome з частотою 2,45 ГГц, а також графічними процесорами Nvidia A100 80 ГБ і HDR InfiniBand. Усе це забезпечує потужність 30 петафлопс Linpack.

Наступні дві позиції займають комп'ютери розроблені Hewlett Packard Enterprise (НРЕ). На 11 місці вперше опинилася модель SSC-21, створена для Samsung Electronics (Південна Корея). Система Apollo 6500 Gen10 Plus оснащена процесорами AMD Epyc Milan 7543, кожен із 32 ядрами, що працюють на частоті 2,8 ГГц, та мережею InfiniBand HDR200. SSC-21 забезпечує 25,2 петафлопс Linpack із потенційних 31,8 петафлопс.

Комп'ютер НРЕ, Polaris, розташований в Аргонський національній лабораторії США і знаходиться на 12-му місці. В його основі лежить серверна система HPE Apollo 6500, процесори AMD Epyc Rome 7532 другого покоління (32 ядра, 2,4 ГГц), графічні процесори Nvidia A100 40 ГБ SXM4 з мережею Slingshot 10. Суперкомп'ютер видає 23,8 петафлопс. Інженери з Аргонна планують замінити процесори більш потужними Milan Epyc, щоб підвищити продуктивність до 44 петафлопс.

Ще один новачок опинився на 14-му місці Топ500 — Atos BullSequana XH2000, якою керує Комісаріат з атомної енергії Франції. Система враховує процесори AMD Milan Epyc третього покоління (64-ядерні SKU, що працюють на частоті 2,45 ГГц), об'єднані в мережу власним міжз'єднанням Atos BXI V2. Потужність під час останнього тесту досягла 23 петафлопс при заявленому максимумі 31 петафлопс.

До списку також потрапили чотири нові російські суперкомп'ютери, які посіли 19, 36, 40 і 43 місця. Chervonenkis (21,5 петафлопс) та Galushkin (16 петафлопс) були зроблені IPE, Nvidia та Tyan для компанії "Яндекс". У системах використовуються 64-ядерні процесори AMD Rome Epyc, що працюють на частоті 2 ГГц, у поєднанні з графічними процесорами Nvidia A100 80 ГБ, що реалізують мережу InfiniBand.

Ляпунов (12,8 петафлопс) також був побудований для "Яндекса" на базі серверів Inspur NF5488A5 із 64-ядерними процесорами AMD Rome Epyc (2 ГГц) і графічними процесорами Nvidia A100 40 ГБ, об'єднаними в мережу з InfiniB. Система виробляється двома китайськими організаціями: NUDT та Inspur. Четвертий "росіянин" Christofari Neo, створений для SberCloud (хмарна платформа "Сбербанку") показав продуктивність 11,95 петафлопс.

AMD продовжує покращувати свої позиції, зараз чотири машини із топ 10 використовують її процесори. Усього ж у топ 500 представлено 73 системи компанії, завдяки чому її частка у списку зросла на 9,4% порівняно з липневим рейтингом.

Nvidia є виробником 14-ти систем із цього списку, і вона допомагала у створенні ще 4: Sierra (№2), Chervonenkis (№19), Lassen (№26) та Galushkin (№36).

Список топ 500 представили на Конференції із суперкомп'ютерів (SC21) у Сент-Луїсі, США. Видання The Next Platform зазначає, що багато хто очікував появи машин потужністю 1 екзафлопс або вище, проте цього не сталося.

"Оскільки система Frontier у 1,5 екзафлопси (розробка Національної лабораторії Оук-Рідж, США, — ред.) ще не завершена, а китайський уряд не дав офіційних результатів щодо двох екзафлопних систем, запущених цієї весни, ми ці дані не внесли до рейтингу", — зазначили аналітики.

Раніше з'явилася інформація, що в Китаї створили 2 суперкомп'ютери з продуктивністю понад 1 екзафлопс (мільярд мільярдів операцій на секунду). Як передбачали джерела, Національний комп'ютерний центр Усі повинен був представити системи на конференції SC21.