Экзафлопсный барьер не пробит: опубликован топ 500 самых мощных суперкомпьютеров (видео)

Список по прежнему возглавляет японская машина Fugaku мощностью 442 петафлопса, однако в рейтинге появилось много новичков.

Проект "TOP500. The List" представил список самых мощных компьютеров мира по состоянию на ноябрь 2021 года. Новый рейтинг и опубликовали на сайте.

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Лидеры Топ 500 остались неизменными — список четвертый раз подряд возглавил суперкомпьютер Fugaku, запущенный в японской лаборатории RIKEN Lab. Он работает на процессоре A64FX 48C с 7 630 848 ядер и тактовой частотой 2,2 ГГц. Согласно результатам теста Linpack, мощность машины достигает 442,010 терафлопс/с. Стоит отметить, что 1 терафлопс равняется 1 трлн операций в секунду. Теоретический максимум Fugaku — 537 212 терафлопс или 537 петафлопс в секунду. При этом компьютер потребляет 29 899 КВт электроэнергии.

На втором месте, как и прежде, находится суперкомпьютер от американской компании IBM под названием Power System AC922 или Summit. Его процессор IBM POWER9 22C (3.07 ГГц) составляют 2 414 592 ядер, которые выдают 148 600 терафлопс (148,6 петафлопс), потребляя 10 096 КВт.

Первым новичком в рейтинге является машина Voyager-EUS2 от Microsoft Azure, которая заняла 10-ое место. Она располагает 48-ядерным процессором AMD Epyc Rome с частотой 2,45 ГГц, а также графическими процессорами Nvidia A100 80 ГБ и HDR InfiniBand. Все вместе это обеспечивает мощность 30 петафлопс Linpack.

Следующие две позиции занимают компьютеры, разработанные Hewlett Packard Enterprise (НРЕ). На 11-ом месте впервые оказалась модель SSC-21, созданная для Samsung Electronics (Южная Корея). Система Apollo 6500 Gen10 Plus оснащена процессорами AMD Epyc Milan 7543, каждый с 32 ядрами, работающими на частоте 2,8 ГГц, и сетью InfiniBand HDR200. SSC-21 обеспечивает 25,2 петафлопс Linpack из потенциальных 31,8 петафлопс.

Компьютер НРЕ, Polaris, расположен в Аргоннской национальной лаборатории США и находится на 12-ом месте. В его основе лежит серверная система HPE Apollo 6500, процессоры AMD Epyc Rome 7532 второго поколения (32 ядра, 2,4 ГГц), графические процессоры Nvidia A100 40 ГБ SXM4 с сетью Slingshot 10. Суперкомпьютер выдает 23,8 петафлопс. Инженеры из Аргонна планируют заменить процессоры на более мощные Milan Epyc, чтобы повысить производительность до 44 петафлопс.

Еще один новичок очутился на 14-ом месте Топ500 — Atos BullSequana XH2000, которой управляет Комиссариат по атомной энергии Франции. Система включает в себя процессоры AMD Milan Epyc третьего поколения (64-ядерные SKU, работающие на частоте 2,45 ГГц), объединенные в сеть собственным межсоединением Atos BXI V2. Мощность во время последнего теста достигла 23 петафлопс при заявленном максимуме в 31 петафлопс.

В список также попали четыре новых российских суперкомпьютера, занявших 19, 36, 40 и 43 места. Chervonenkis (21,5 петафлопс) и Galushkin (16 петафлопс) были сделаны IPE, Nvidia и Tyan для компании "Яндекс". В системах используются 64-ядерные процессоры AMD Rome Epyc, работающие на частоте 2 ГГц, в сочетании с графическими процессорами Nvidia A100 80 ГБ, реализующими сеть InfiniBand.

"Ляпунов" (12,8 петафлопс) также был построен для "Яндекса" на базе серверов Inspur NF5488A5 с 64-ядерными процессорами AMD Rome Epyc (2 ГГц) и графическими процессорами Nvidia A100 40 ГБ, объединенными в сеть с InfiniBand. Система производится двумя китайскими организациями: NUDT и Inspur. Четвертый "россиянин" Christofari Neo, созданный для SberCloud (облачная платформа "Сбербанка") показал производительность в 11,95 петафлопс.

AMD продолжает улучшать свои позиции, сейчас четыре машины из топ 10 используют ее процессоры. Всего же в топ 500 представлены 73 системам компании, благодаря чем ее доля в списке выросла на 9,4% по сравнению с июльским рейтингом.

Nvidia является производителем 14-ти систем из этого списка, и она помогала в создании еще 4: Sierra (№2), Chervonenkis (№19), Lassen (№26) и Galushkin (№36).

Список топ 500 представили на Конференции по суперкомпьютерам (SC21) в Сент-Луисе, США. Издание The Next Platform отмечает, что многие ожидали появления машин мощностью в 1 экзафлопс или выше, однако этого не произошло.

"Поскольку система Frontier в 1,5 экзафлопса (разработка Национальной лаборатории Оук-Ридж, США, — ред.) еще не завершена, а китайское правительство не предоставило официальных результатов касательно двух экзафлопсных систем, запущенных этой весной, мы эти данные не включили в рейтинг", — отметили аналитики.

Ранее появилась информация, что в Китае создали 2 суперкомпьютера с производительностью более 1 экзафлопса (миллиард миллиардов операций в секунду). Как предполагали источники, Национальный компьютерный центр Уси должен был представить системы на конференции SC21.