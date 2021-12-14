"Знайде тіло та душу": футуролог розповів про розвиток ШІ-технології в наступні 20 років

Не варто думати, що ШІ ніколи не набуде чогось на кшталт свідомості. Це цілком можливо, хоча його усвідомленість відрізнятиметься від людської, упевнений футуролог і письменник Кай-Фу Лі.

Кай-Фу Лі, футуролог, автор книги "Надздібності штучного інтелекту: Китай, Кремнієва долина та новий світовий порядок", в інтерв'ю виданню noemamag.com розповів про те, яким він бачить майбутнє штучного інтелекту, і поміркував про те, чи зможе ШІ стати усвідомленим і етичним.

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Штучний інтелект прискорить перехід на відновлювані джерела енергії

За словами письменника, якщо люди й надалі хочуть розвивати ШІ, обчислювальні потужності збільшуватимуться пропорційно.

"Просте навчання алгоритму штучного інтелекту або моделі глибокого навчання може коштувати мільйони доларів і створити велике навантаження на сервери. Зараз ми тупцюємо на місці, тому що сучасні розробки в області ШІ вимагають величезних обчислювальних потужностей. Тому важливо інвестувати в ефективне програмне забезпечення й інструменти, які зроблять топові технології практичнішими, хоча, можливо, й менш продуктивними", — сказав Лі.

Він вважає, що майбутнє ШІ — за чистими джерелами енергії. У своїй книзі Лі писав про так звану розподілену енергію, яка поєднує в собі сонячну енергію та передові акумуляторні технології, альтернативні літієвим. Автор висловив припущення, що ми могли б знизити витрати на електроенергію на 10% протягом наступних кількох десятиліть.

Перехід на "зелені" джерела енергії має два аспекти — підвищення ефективності обчислень і збільшення ємності зберігання. Але є й зворотний бік медалі, вважає Кай-Фу.

"Ми повинні подумати, як зробити ШІ розумнішим, але не за рахунок наповнення програм величезною кількістю даних і обчислювальних потужностей. Якщо ми не з'ясуємо, як це зробити, ми ніколи не зможемо досягти справжнього "загального штучного інтелекту", — каже футуролог.

Як розвивається ШІ: зможе думати й усвідомлювати, але по-своєму

Деякі критики стверджують: незважаючи на те, що інтелектуальні машини можуть перевершувати людей у вирішенні різноманітних завдань, вони буквально не "розуміють", що роблять. Виходить, що ми маємо врешті-решт "бездумний інтелект". Деякі вчені вважають, що ми можемо згодом дурніти, якщо припинимо думати самостійно, а лише покладатимемося на цифрові технології.

На думку Лі, глибоке навчання продемонструвало, що може розуміти контекст, хоч і не так, як його розуміє людина, а "по-своєму". Наприклад, алгоритми GPT-3 переважно навчаються "без нагляду", спираючись на контекст наявних даних.

"Ви не кажіть роботу: "Це собака, це кішка, це людина". Ви просто кажете: "От багато тексту, — дізнайся з нього все, що можеш", — пояснює футуролог.

Існують алгоритми глибокого навчання, які можуть передбачити таку пропозицію в тексті або відповісти на питання про те, що сталося з героями книги раніше, проаналізувавши контекст уривка якогось роману. Це доводить, що ШІ може визначати певний контекст.

"Тим не менше, я не стверджую, що в ШІ є душа чи самосвідомість, я не кажу, що він знає, що робить, чи має емоції та переконання. Я не думаю, що це так. Він просто займається пошуком контексту. Але враховуючи, якого прогресу ми вже досягли, подумайте про те, де ми будемо через 20 або 30 років. Із роками технологія стане ще кращою", — упевнений письменник.

Яке майбутнє в штучного інтелекту

Той факт, що ШІ можна навчати без допомоги людини, говорить про те, наскільки потужною є технологія глибокого навчання. Але здатність ШІ розпізнавати контекст не означає, що він витіснить людей або досягне сингулярності, або ЗШІ (загального штучного інтелекту, ред.).

"Чи зможе він робити все, що можемо ми? Якщо він зможе зрозуміти все ним прочитане, чи зможе він досягти самосвідомості, такої, як ми?" — запитує Кай-Фу.

Письменник вважає, що порівнювати технології з людиною — дещо нарцисично, хоч і цілком природно. Ось чому в багатьох творах наукової фантастики кожен описаний об'єкт, чи то інопланетяни, домашні тварини чи роботи, має знайому вам форму.

"Ми хочемо бачити все схожим на нас. Можливо, нам слід взяти до уваги той факт, що люди та ШІ абсолютно різні", — підкреслює Лі.

Досягнення в області ШІ не обов'язково мають бути орієнтовані на копіювання людських якостей, вважає Кай-Фу Лі.

"Можливо, у нашій ДНК закодовано щось, що називається душею, — виразно людська самосвідомість і емоції, які сформували інстинкт і допомогли нам вижити. Але це не означає, що не може бути іншої, але такої ж реальної форми життя, як наше. Ми маємо бути відкриті для розуміння цього. Ми повинні більше дбати про ШІ, про те, що він робить і як його використовувати", — підсумовує футуролог.