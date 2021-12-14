"Обретет тело и душу": футуролог рассказал о развитии ИИ-технологии в следующие 20 лет

Не стоит думать, что ИИ никогда не обретет что-то вроде сознания. Это вполне возможно, хотя его осознанность будет отличаться от человеческой, уверен футуролог и писатель Кай-Фу Ли.

Кай-Фу Ли, футуролог, автор книги "Сверхспособности искусственного интеллекта: Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок", в интервью изданию noemamag.com рассказал о том, каким он видит будущее искусственного интеллекта, и порассуждал о том, сможет ли ИИ стать осознанным и этичным.

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Искусственный интеллект ускорит переход на возобновляемые источники энергии

По словам писателя, если люди и дальше хотят развивать ИИ, вычислительные мощности будут увеличиваться пропорционально.

"Простое обучение алгоритма искусственного интеллекта или модели глубокого обучения может стоить миллионы долларов и создать большую нагрузку на серверы. Сейчас мы топчемся на месте, потому что современные разработки в области ИИ требуют огромных вычислительных мощностей. Поэтому важно инвестировать в эффективное программное обеспечение и инструменты, которые сделают топовые технологии более практичными, хотя, возможно, и менее производительными", — сказал Ли.

Он считает, что будущее ИИ — за чистыми источниками энергии. В своей книге Ли писал о так называемой распределенной энергии, которая сочетает в себе солнечную энергию и передовые аккумуляторные технологии, альтернативные литиевым. Автор предположил, что мы могли бы снизить затраты на электроэнергию на 10% в течение следующих нескольких десятилетий.

У перехода на "зеленые" источники энергии есть два аспекта — повышение эффективности вычислений и увеличение емкости хранения. Но есть и обратная сторона медали, считает Кай-Фу.

"Мы должны подумать, как сделать ИИ умнее, но не за счет наполнения программ огромным количеством данных и вычислительных мощностей. Если мы не выясним, как это сделать, мы никогда не сможем достичь настоящего "общего искусственного интеллекта", — говорит футуролог.

Как развивается ИИ: сможет думать и осознавать, но по-своему

Некоторые критики утверждают: несмотря на то что интеллектуальные машины могут превосходить людей в решении разнообразных задач, они буквально не "понимают", что делают. Получается, что мы имеем в итоге "бездумный интеллект". Некоторые ученые считают, что мы можем со временем глупеть, если прекратим думать самостоятельно, а будем лишь полагаться на цифровые технологии.

По мнению Ли, глубокое обучение продемонстрировало, что может понимать контекст, хотя и не так, как его понимает человек, а "по-своему". Например, алгоритмы GPT-3 в основном обучаются "без присмотра", опираясь на контекст имеющихся данных.

"Вы не говорите роботу: "Это собака, это кошка, это человек". Вы просто говорите: "Вот много текста, — узнай из него все, что можешь", — поясняет футуролог.

Существуют алгоритмы глубокого обучения, которые могут предсказать следующее предложение в тексте или ответить на вопрос о том, что произошло с героями книги ранее, проанализировав контекст отрывка какого-нибудь романа. Это доказывает, что ИИ может определять некоторый контекст.

"Тем не менее, я не утверждаю, что у ИИ есть душа или самосознание, я не говорю, что он знает, что делает или имеет эмоции и убеждения. Я не думаю, что это так. Он просто занимается поиском контекста. Но учитывая, какого прогресса мы уже достигли, подумайте о том, где мы будем через 20 или 30 лет. С годами технология станет еще лучше", — уверен писатель.

Какое будущее у искусственного интеллекта

Тот факт, что ИИ можно обучать без помощи человека, говорит о том, насколько мощна технология глубокого обучения. Но способность ИИ распознавать контекст не означает, что он вытеснит людей или достигнет сингулярности, или ОИИ (общего искусственного интеллекта, — ред.).

"Сможет ли он делать все, что можем мы? Если он сможет понять все им прочитанное, сможет ли он достичь самосознания, такого как мы?", — задается вопросом Кай-Фу.

Писатель полагает, что сравнивать технологии с человеком — несколько нарциссично, хотя и вполне естественно. Вот почему во многих произведениях научной фантастики каждый описанный объект, будь то инопланетяне, домашние животные или роботы, имеет знакомую вам форму.

"Мы хотим видеть все похожим на нас. Возможно, нам следует принять во внимание тот факт, что люди и ИИ совершенно разные", — подчеркивает Ли.

Достижения в области ИИ не обязательно должны быть ориентированы на копирование человеческих качеств, полагает Кай-Фу Ли.

"Возможно, в нашей ДНК закодировано что-то, что называется душой — отчетливо человеческое самосознание и эмоции, которые сформировали инстинкт и помогли нам выжить. Но это не значит, что не может быть другой, но такой же реальной формой жизни, как наша. Мы должны быть открыты для понимания этого. Мы должны больше заботиться об ИИ, о том, что он делает и как его использовать", — подытоживает футуролог.