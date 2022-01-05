Intel представила найшвидший у світі 14-ядерний процесор для ноутбуків (відео)

Розробники стверджують, що флагман Core i9-12900HK потужніший за чип Apple M1 Max, але споживає більше енергії і сильніше нагрівається.

4 січня на виставці CES 2022 Intel представила 12 покоління чипсетів лінійки Core, які можуть стати найшвидшими у світі процесорами для ноутбуків та інших мобільних пристроїв. Докладніше в офіційному пресрелізі.

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Усього бренд випустить на комерційний ринок 8 нових процесорів серії H, заснованих на гібридній архітектурі. Як стверджує Intel, їхня найпотужніша модель i9-12900HK отримала 6 продуктивних і 8 енергоефективних ядер з частотою до 5 ГГц, а тому є "найкращою у світі ігровою платформою для мобільних пристроїв". Він на 28% продуктивніший для ігор і на 43% для 3D-рендерингу, ніж попереднє покоління — Intel Core i9-11980HK.

Компанія заявляє, що процесор Intel Core i9-12900HK випереджає AMD Ryzen 9 5900HX та Apple M1 Max за результатами перевірки за допомогою еталонних платформ. Характеристики i9-12900HK порівняли з вимірюваннями чипсету Apple M1 Max 16 з 64 ГБ ОЗУ моделі A2485, яка має 8 продуктивних та 2 енергоефективних ядра.

[ + – ] Процесор 12 покоління Intel Фото: Intel

Intel Core 12-го покоління стали першими процесорами в мобільній серії H, які підтримують модулі оперативної пам'яті DDR5/LPDDR5 та DDR4/LPDDR4 зі швидкістю до 4800 млн транзакцій в секунду. Вони також отримали вбудований модуль Wi-Fi 6E (Gig+) та Thunderbolt 4, останній дозволяє передавати дані до 40 Гбіт/с та можливість підключення ПК до кількох моніторів 4K та аксесуарів. Виробники ноутбуків зможуть використовувати їх, починаючи з лютого 2022 року.

Як зазначає портал MacRumor, 14-ядерний i9-12900HK дійсно має високу продуктивність, але споживана потужність досягає 115 Вт. Процесор M1 Max не потребує стільки електроенергії, крім того, у процесі живлення може виділятися безліч тепла, шкідливого для ноутбуків.

Аналітики звернули увагу на діаграму, де Intel дрібним шрифтом вказала, що продуктивність виміряли на основі компіляції двійкових файлів за допомогою набору тестів SPEC CPU 2017. Як стверджує документ, новий Core i9 забезпечує більшу продуктивність на ват, ніж чип M1 Max, але в цілому M1 Max може працювати при набагато меншій споживаній потужності, ніж флагманська новинка Intel. Таким чином, MacBook Air і MacBook Pro від Apple можуть досить швидко працювати без ризику перегріву.

Раніше Oppo представила найпотужніший нейронний чип для смартфонів, який отримав багаторівневу архітектуру та просунуті функції для обробки фото та відео. Він виявився потужнішим за мобільний процесор A15 Bionic від Apple.