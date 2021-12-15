Краще ніж в Apple: Oppo представила найпотужніший нейронний чип для смартфонів (відео)

Чип з багаторівневою архітектурою обіцяє просунуті технології обробки фото та відео, а також продуктивність до 18 терафлопс.

Китайський бренд OPPO розробив свій перший нейронний процесор MariSilicon X, який виявився потужнішим за A15 Bionic від Apple. Новинку представили під час конференції INNO DAY 2021.

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За словами розробників, чип побудований за 6-нанометровим технічним процесом, має багаторівневу архітектуру пам'яті та модуль з просунутими технологіями для обробки зображень. Продуктивність MariSilicon X досягає 18 терафлопс (терафлопс — трильйон операцій за секунду, — ред.), тоді як у процесора A15 Bionic, який забезпечує роботу смартфона iPhone 13, продуктивність становить 15,8 терафлопс.

Новинка від OPPO також показала високу енергоефективність 11,6 TOPS/Вт, що збільшує час роботи акумулятора. Також пристрій оснастили передовою підсистемою пам'яті, що змушує мікрочип проводити обчислення, не обмежуючи обсяг пам'яті завдяки скороченню часу переміщення даних між блоками. Є також виділений модуль пам'яті із пропускною спроможністю до 8,5 Гбайт/с.

Алгоритми штучного інтелекту MariSilicon X будуть обробляти кадри відео, знятого вночі, у роздільній здатності 4К та в реальному часі. При операціях із зображеннями чип у 20 разів продуктивніший, ніж останній флагман Oppo Find X3 Pro. Спеціальний модуль дозволяє камері робити фотографії з 20-бітним динамічним діапазоном 120 дБ, тобто вчетверо краще, ніж у флагманської моделі. Через війну коефіцієнт контрастності сягає 1 000 000:1.

Стверджується, що MariSilicon X може застосовувати ці функції до кожного пікселя RAW-зображення у вигляді необроблених даних. Технологія Dual Image Pipeline за необхідності розділяє та поєднує RGB-сигнал з білим світлом, покращує якості текстури в 1,7 раз, знижує шум, щоб кадри виходили максимально якісними.

"Oppo має понад десятирічний досвід у сфері розвитку технологій обробки зображень. Компанія впровадила кілька інновацій у цій галузі, зокрема це стосується змін у модулях камер, об'єктивів та алгоритмів обробки зображень", — заявив старший директор Oppo Цзян Бо.

Власники майбутніх смартфонів із серії Find X зможуть випробувати новий чип уже в першому кварталі 2022 року.

Раніше Motorola випустила перший смартфон на процесорі Snapdragon 8 Gen 1 від Qualcomm. Найдешевша версія Moto Edge X30 з 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ внутрішньої пам'яті за межами Китаю обійдеться в $600.

Повідомляли також, що Mediatek створила унікальний суперпроцесор Dimensity 9000 для смартфонів. Компанія з КНР перша у всьому світі освоїла 4-нанометровий технопроцес, випередивши гігантів Intel, AMD та Apple.