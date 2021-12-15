Лучше чем у Apple: Oppo представила мощнейший нейронный чип для смартфонов (видео)

Чип с многоуровневой архитектурой обещает продвинутые технологии обработки фото и видео, а также производительность до 18 терафлопс.

Китайский бренд OPPO разработала свой первый нейронный процессор MariSilicon X, который оказался мощнее A15 Bionic от Apple. Новинку представили во время конференции INNO DAY 2021.

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По словам разработчиков, чип построен по 6-нанометровому техническому процессу, имеет многоуровневую архитектуру памяти и модуль с продвинутыми технологиями для обработки изображений. Производительность MariSilicon X достигает 18 терафлопс (терафлопс — триллион операций в секунду, — ред.), тогда как у процессора A15 Bionic, который обеспечивает работу смартфона iPhone 13, производительность составляет 15,8 терафлопс.

Новинка от OPPO также показала высокую энергоэффективность в 11,6 TOPS/Вт, что увеличивает время работы аккумулятора. Также устройство оснастили передовой подсистемой памяти, заставляющую микрочип производить вычисления, не ограничивая объем памяти благодаря сокращению времени перемещения данных между блоками. Имеется также выделенный модуль памяти с пропускной способностью до 8,5 Гбайт/с.

Алгоритмы искусственного интеллекта MariSilicon X будут обрабатывать кадры видео, снятого ночью, в разрешении 4К и в реальном времени. При операциях с изображениями чип в 20 раз производительнее, чем последний флагман Oppo Find X3 Pro. Специальный модуль позволяет камере делать фотографии с 20-битным динамическим диапазоном 120 дБ, то есть, в четыре раза лучше, чем у флагманской модели. В итоге коэффициент контрастности достигает 1 000 000:1.

Утверждается, что MariSilicon X может применять все эти функции к каждому пикселю RAW-изображения в виде необработанных данных. Технология Dual Image Pipeline при необходимости разделяет и объединяет RGB-сигнал с белым светом, улучшает качества текстуры в 1,7 раза, снижает шум, чтобы кадры получались максимально качественными.

"Oppo имеет более чем десятилетний опыт в сфере развития технологий обработки изображений. Компания внедрила несколько инноваций в этой отрасли, в том числе это касается изменений в модулях камер, объективов и алгоритмов обработки изображений", — заявил старший директор Oppo Цзян Бо.

Владельцы будущих смартфонов из серии Find X смогут опробовать новый чип уже в первом квартале 2022 года.

Ранее Motorola выпустила первый смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Самая дешевая версия Moto Edge X30 с с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти за пределами Китая обойдется в $600.

Сообщали также, что Mediatek создала уникальный суперпроцессор Dimensity 9000 для смартфонов. Компания из КНР первая во всем мире освоила 4-нанометровый технопроцесс, опередив гигантов Intel, AMD и Apple.