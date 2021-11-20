Обогнала Intel, AMD и Apple. Mediatek создала уникальный суперпроцессор для смартфонов

Первый смартфон на базе чипа Dimensity 9000 планирует выпустить Xiaomi под брендом Redmi.

Китайская компания MediaTek заявила о создании первого в мире процессора для смартфонов, созданного по 4-нанометровому технологическому процессу. Чип Dimensity 9000 анонсировали во время конференции MediaTek Summit, передает портал GSM Arena.

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В настоящее время даже такие гиганты, как Apple, AMD, Intel и Qualcomm (Snapdragon) делают свои лучшие чипы по пятинанометровому процессу. Тем временем, Dimensity 9000 уже готов к массовому выпуску и должен поступить в продажу в начале 2022 года. Производство поручили тайваньское предприятие TSMC.

MediaTek разделила свой новый процессор на три кластера. В первом разместили самое производительное ядро ARM Cortex X2 с частотой 3,05 ГГц, во втором — три ядра Cortex A710, выдающих 2,85 ГГц, в третьем — четыре Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Кроме того, это первый в мире чип, поддерживающий технологию Bluetooth 5.3.

По словам разработчиков, Dimensity 9000 также получил оперативную память RAM LPDDR5x со скоростью 7500 Мбит/с и 14 МБ кеш-памяти. По сравнению с модулем на 8 МБ, производительность увеличилась на 7%, а пропускная способность — на 25%. В предварительном тесте Geekbench Dimensity 9000 превзошел оценки "флагмана Android", вероятно, процессор Snapdragon 888, и набрал столько же баллов, как "флагман 2021 года". Аналитики считают, что речь идет о чипе A15 Bionic от Apple.

[ + – ] Процессор Dimensity 9000 от MediaTek Фото: gsmarena.com

Новый модуль обработки искусственного интеллекта (AI Processing Unit) обеспечивает в 4 раза большую производительность по сравнению с предыдущим поколением и лидирует по результатам последнего теста производительности ETHZ. Как заявила MediaTek, что новинка заставляет ИИ работать в 16% раз лучше, чем Google Tensor.

За картинку отвечает 10-ядерный графический процессор Mali-G710. Разработчикам также предлагают новый инструмент для создания ПО(software development kit), способный обеспечить трассировку лучей и другие визуальные эффекты, приближая производительность к уровню ПК.

Процессор обработки изображений Dimensity 9000 в теории может одновременно обрабатывать видео формата 4K HDR с трех камер со скоростью до 270 кадров в секунду. Чип также поддерживает датчики камеры до 320 МП.

Модем 5G соответствует стандарту 3GPP Release-16. Хотя на этот раз все еще нет mmWave, этот модем поддерживает 5G ниже 6 ГГц с теоретической максимальной скоростью загрузки 7 Гбит / с с 3CC Carrier Aggregation (300 МГц). Это также единственный модем для смартфонов 5G, поддерживающий коммутацию R16 UL Tx для подключений на основе SUL и NR UL-CA. Он также заботится об экономии энергии для подключений 5G.

По данным сайта MyDrivers, Xiaomi выпустит самый дешевый смартфон с процессором Dimensity 9000. Президент Xiaomi Group China Лу Вейбинг в своем блоге анонсировал новую модель бренда Redmi. По его словам, смартфон будет стоить чуть более $300. Gizchina пишет, что процессор желают использовать и другие производители, включая Vivo, Realme, Xiaomi, Oppo, Samsung, Motorola и OnePlus.

Ранее AnTuTu представил рейтинг Топ-10 самых лучших смартфонов на базе Android по результатам октября 2021 года. Его возглавили две модели Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G и Galaxy S21 Ultra 5G.

Кроме того, эксперты назвали самые популярные характеристики смартфонов. Как оказалось, пользователи обращают внимание на мощность процессора, разрешение экрана, объем памяти и операционную систему.