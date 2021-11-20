Обігнала Intel, AMD та Apple. Mediatek створила унікальний суперпроцесор для смартфонів

Перший смартфон на базі чіпа Dimensity 9000 планує випустити Xiaomi під брендом Redmi.

Китайська компанія MediaTek заявила про створення першого у світі процесора для смартфонів, створеного за 4-нанометровим технологічним процесом. Чіп Dimensity 9000 анонсували під час конференції MediaTek Summit, передає портал GSM Arena.

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В даний час навіть такі гіганти, як Apple, AMD, Intel і Qualcomm (Snapdragon) роблять свої найкращі чіпи по пятинанометровому процесу. Тим часом, Dimensity 9000 вже готовий до масового випуску та має надійти у продаж на початку 2022 року. Виробництво доручили тайванське підприємство TSMC.

MediaTek розділила свій новий процесор на три кластери. У першому розмістили продуктивне ядро ARM Cortex X2 з частотою 3,05 ГГц, у другому — три ядра Cortex A710, що видають 2,85 ГГц, у третьому — чотири Cortex-A510 з частотою 1,8 ГГц. Крім того, це перший у світі чіп, який підтримує технологію Bluetooth 5.3.

За словами розробників, Dimensity 9000 також отримав оперативну пам'ять RAM LPDDR5x зі швидкістю 7500 Мбіт/с та 14 МБ кеш-пам'яті. Порівняно з модулем на 8 МБ, продуктивність збільшилася на 7%, а пропускна спроможність – на 25%. У попередньому тесті Geekbench Dimensity 9000 перевершив оцінки "флагмана Android", ймовірно, процесор Snapdragon 888, і набрав стільки ж балів, скільки "флагман 2021 року". Аналітики вважають, що йдеться про чіп A15 Bionic від Apple.

[ + – ] Процесор Dimensity 9000 від MediaTek Фото: gsmarena.com

Новий модуль обробки штучного інтелекту (AI Processing Unit) забезпечує у 4 рази більшу продуктивність у порівнянні з попереднім поколінням та лідирує за результатами останнього тесту продуктивності ETHZ. Як заявила MediaTek, новинка змушує ІІ працювати в 16% разів краще, ніж Google Tensor.

За картинку відповідає 10-ядерний графічний процесор Mali-G710. Розробникам також пропонують новий інструмент для створення програмного забезпечення (software development kit), здатний забезпечити трасування променів та інші візуальні ефекти, наближаючи продуктивність до рівня ПК. Процесор обробки зображень Dimensity 9000 теорії може одночасно обробляти відео формату 4K HDR з трьох камер зі швидкістю до 270 кадрів в секунду. Чіп також підтримує датчики камери до 320 МП.

Модем 5G відповідає стандарту 3GPP Release-16. Хоча цього разу все ще немає mmWave, цей модем підтримує 5G нижче 6 ГГц з теоретичною максимальною швидкістю завантаження 7 Гбіт/с з 3CC Carrier Aggregation (300 МГц). Це також єдиний модем для смартфонів 5G, що підтримує комутацію R16 UL Tx для підключень на основі SUL та NR UL-CA. Він також піклується про економію енергії для підключення 5G.

За даними сайту MyDrivers, Xiaomi випустить найдешевший смартфон із процесором Dimensity 9000. Президент Xiaomi Group China Лу Вейбінг у своєму блозі анонсував нову модель бренду Redmi. За його словами, смартфон коштуватиме трохи більше ніж $300. Gizchina пише, що процесор бажають використовувати й інші виробники, включаючи Vivo, Realme, Xiaomi, Oppo, Samsung, Motorola та OnePlus.

Раніше AnTuTu представив рейтинг Топ-10 найкращих смартфонів на базі Android за результатами жовтня 2021 року. Його очолили дві моделі Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G та Galaxy S21 Ultra 5G.

Крім того, експерти назвали найпопулярніші характеристики смартфонів. Як виявилося, користувачі звертають увагу на потужність процесора, роздільну здатність екрану, обсяг пам'яті та операційну систему.