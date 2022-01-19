Учені зможуть створити "імітацію мозку" за допомогою пам'яті типу MRAM (відео)

Нова архітектура вирішила проблему низького спротиву. Точність склала 98% під час роботи з числами та 93% — у процесі розпізнавання облич.

Південнокорейська компанія Samsung заявляє, що її вченим вперше у світі вдалося провести успішне тестування обчислень у магніторезистивній оперативній пам'яті (MRAM). Про досягнення дослідників повідомляє портал Sam Mobile.

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Зазвичай комп'ютери зберігають дані в мікросхемах DRAM та обробляють за допомогою центральних процесорів або процесорів додатків. Технологія MRAM дозволяє виконувати обидва процеси на одному чіпі, що значно прискорює роботу системи та заощаджує енергію, проте використовувати її для проведення обчислень дуже важко через низький опір. Samsung представила інноваційну архітектуру, яка, як запевняють у компанії, розв'язала цю проблему.

Інженери розробили мікросхему, в якій замість стандартного "підсумовування струмів" використовується "підсумовування опорів" в операціях множення-накопичення. Вони протестували нову обчислювальну систему MRAM, запустивши додатки штучного інтелекту, і досягли 98% точності за класифікацією рукописних цифр і 93% — за розпізнаванням облич на зображеннях. Samsung пропонує використовувати нову технологію для створення високоефективних мікросхем, що працюють на основі штучного інтелекту.

Як зазначено в прев'ю видання Nature, розробники створили на основі осередків MRAM масив перемичок 64 × 64, який поєднали з електронним пристроєм на основі 28-нанометрової технології комплементарної структури метал-оксид-напівпровідника (КМОП). З його допомогою класифікували 10 тис. цифр, а точність обчислення підвищили, використовуючи восьмишарову нейронну мережу Visual Geometry Group-8. Для розпізнавання облич задіяли нейронну мережу завглибшки десять шарів.

Дослідження провели співробітники SAIT (технологічний інститут Samsung), Samsung Foundry та Samsung Semiconductor. Провідний автор статті, опублікованої в журналі Nature, доктор Сінчул Юнг із SAIT зазначив, що MRAM відмінно підійде для "імітації роботи людського мозку":

"Обчислення в пам'яті MRAM схожі на процеси, що відбуваються в мозку, коли нейрони, що становлять єдину мережу за допомогою синапсів, стикаються один з одним. Мережа твердотільної пам'яті може в майбутньому використовуватися як платформа для імітації розумових процесів шляхом моделювання зв'язків між синапсами".

Раніше Samsung створила "розумні" телевізори для кіберспортсменів, дизайнерів і колекціонерів NFT. Він дозволяє купувати, продавати і показувати невзаємозамінні токени в кілька кліків, але для цього необхідно підключити смартфон.