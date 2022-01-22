"Злиті" дані багато в чому співпадають із структурою "Дії", — кіберексперт

Аби остаточно переконатися у зломі "Дії", розповів Фокусу Ярослав Гарагуц, необхідно порівняти дані людей із держспорту та архівів, які виставили на продаж.

Архіви, опубліковані під виглядом "злитих" даних українців, дуже схожі на оригінальну видачу "Дії". Про це у коментарі Фокусу повідомив засновник Clarity Project Ярослав Гарагуц.

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"Коли людина заходить на портал "Дія", їй відразу показується розділ "Мої дані": земля, ФОП тощо. Ці дані передаються (називається ajax-запит) у певній структурі: якісь поля названі ось так, які-сь — інакше.У злитій інформації є архів з JSON файлами, там теж є нібито дані про людей, нібито злиті з "Дії", і структура полів, назви, те, як вони між собою розташовані, то якого типу дані в них лежать: або це дата через дефіс, або через крапку", — пояснив він.

В оголошенні про продаж є ще одна вибірка з бази у вигляді SQL файлу, структура якого також збігається з видачею "Дії" з точністю до назв полів. Ярослав Гарагуц зазначив, що не може перевірити вміст, тому що інформації про нього в архіві немає, а оригіналу чужих для порівняння він не має. Необхідно звернутися до людини, дані якої опинилися у прев'ю, щоб вона увійшла на портал "Дія" з комп'ютера та надала закодовану інформацію.

"Треба подивитися, які дані передаються зараз, і порівняти, чи вони збігаються з тим, що злито", — пояснив засновник Clarity Project.

Раніше писали, що невідомий виставив на продаж дані 2 мільйонів українців, які нібито отримані з порталу Дія. Як стверджує автор публікації, у базі містяться імена, прізвища, податкові номери, телефони та паспортні дані, все це він оцінив у $15 тис.

Писали також, що 20 січня портал Дія перестав працювати. Як заявили в Мінцифри, його переносять на іншу платформу після атаки хакера, яка сталася 14 січня. Станом на 22 січня сайт працює у штатному режимі.