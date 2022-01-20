Портал "Дія" не працює через кібератаку 14 січня, — Мінцифри

Сайт відключили, щоб захистити від злому та витоку даних, тому за деякими послугами доведеться звертатися до ЦНАПу або користуватися додатком.

Державний портал "Дія" припинив працювати через загрозу атаки хакера. Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило в коментарі Фокусу.

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"Це пов'язано з кібератакою. За завданням Держспецзв'язку ми відключили портал, щоб уникнути атаки", — пояснили у відомстві.

Мінцифри додало, що вже кілька днів триває розміщення особистих кабінетів громадян "на новій, більш захищеній інфраструктурі". Усі вони мають повноцінно запрацювати "найближчими днями", а поки що державні послуги можна отримати в офіційному додатку або в ЦНАПах (ЦНАП — центр надання адміністративних послуг, — ред.).

Раніше користувачі поскаржилися на неробочий сайт Дії, зокрема, на проблеми зі входом в особистий кабінет. Як з'ясував Фокус, 20 січня портал повністю перестав працювати. Представники сервісу в коментарях на дописи деяких українців у Facebook відповіли, що сайт вирішили перенести на іншу платформу для захисту даних користувача.

До цього писали, як шахраї за допомогою "Дії" намагалися оформити кредит на киянку. Вони вкрали iPhone жінки, відключили функцію "Локатор", а потім увійшли до державної програми. На щастя, їм не вдалося оформити договір, ні зняти гроші з рахунку.

14 січня Мінцифри повідомило, що програма "Дія" не постраждала внаслідок кібератаки. За словами міністра Михайла Федорова, ПЗ продовжує стабільно працювати, а персональні дані громадян перебувають у безпеці, хоча портал і деякі сайти, що потрапили під удар зловмисників, довелося відключити. Мінцифри наголосило, що програма не зберігає конфіденційну інформацію про користувачів, а лише виводить її з реєстрів.