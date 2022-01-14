Додаток "Дія" не постраждав через масштабну хакерську атаку, — Мінцифри

Адміністраторам із метою локалізації та кіберрозслідування довелося відключити держсайти. Витоку персональних даних, як запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, не сталося.

У ніч із 13 на 14 січня на низку українських урядових сайтів було здійснено кібератаку, після якої хакери залишили на порталах провокаційну інформацію. Про це інформує пресслужба Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

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Хакерська атака в Україні — позиція Держспецзв'язку

За даними відомства, у результаті кібератаки контент урядових сайтів залишився недоторканим, і витоку персональних даних не сталося.

За даними Держспецзв'язку, робота інших офіційних порталів була зупинена з метою недопущення подальших хакерських атак.

Розслідуванням і збиранням доказів масштабної кібератаки займаються співробітники СБУ та кіберполіції. У відомстві також зазначили, що програма "Дія" внаслідок дій хакерів не постраждала, а робота частини сайтів уже відновлена.

[ + – ] Хакерська атака в Україні 14 січня

Хакерська атака в Україні — позиція Мінцифри

У міністерстві цифрової трансформації підтвердили, що атака хакерів в Україні була проведена в ніч із 13 на 14 січня. Через дії кіберзлочинців довелося відключити портал "Дія", як і низку урядових сайтів.

"Мобільний додаток "Дія" працює в штатному режимі. "Дія" – безпечний продукт, який не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів", — запевнили в профільному міністерстві.

Хакерська атака в Україні – позиція глави Мінцифри Михайла Федорова

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування відключили частину урядових сайтів, які постраждали від хакерської атаки.

Глава Мінцифри наголосив, що дії кіберзлочинців не призвели до витоку персональних даних громадян, оскільки державні реєстри не постраждали після кібератаки.

"Додаток "Дія" працював і працює стабільно. Фахівці Мінцифри включені на допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку", — написав Михайло Федоров у своєму Telegram.

Нагадаємо, 14 січня в Україні було зафіксовано масштабну хакерську атаку, внаслідок якої постраждали урядові сайти. Хакери після злому порталів залишили провокаційне повідомлення з погрозами на адресу українців трьома мовами.

Після масштабної атаки хакерів експерти знайшли вразливість, через яку зламали державні сайти. Як розповів у коментарі Фокусу фахівець із кібербезпеки Андрій Баранович, кіберзлочинці скористалися неоновленим програмним забезпеченням OctoberCMS – системою управління вмістом сайту з відкритим вихідним кодом.