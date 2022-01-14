Приложение "Дія" не пострадало в результате масштабной хакерской атаки, — Минцифры

Администраторам в целях локализации и киберрасследования пришлось отключить госсайты. Утечки персональных данных, как заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, не произошло.

В ночь с 13 на 14 января на ряд украинских правительственных сайтов была совершена кибератака, после которой хакеры оставили на порталах провокационную информацию. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

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Хакерская атака в Украине — позиция Госспецсвязи

По данным ведомства, в результате кибератаки контент правительственных сайтов остался нетронутым, и утечки персональных данных не произошло.

По данным Госспецсвязи, работа других официальных порталов была времена приостановлена с целью недопущения последующих хакерских атак.

Расследованием и сбором доказательств масштабной кибератаки занимаются сотрудники СБУ и киберполиции. В ведомстве также отметили, что приложение "Дія" в результате действий хакеров не пострадало, а работа части сайтов уже восстановлена.

[ + – ] Хакерская атака в Украине 14 января

Хакерская атака в Украине — позиция Минцифры

В министерстве цифровой трансформации подтвердили, что хакерская атака в Украине была проведена в ночь с 13 на 14 января. Из-за действий киберпреступников пришлось отключить портал "Дія", как и ряд правительственных сайтов.

"Мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме. "Дія" – безопасный продукт, который не хранит персональные данные, а только отображает их из реестров", — заверили в профильном министерстве.

Хакерская атака в Украине — позиция главы Минцифры Михаила Федорова

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, администраторы в целях локализации и киберрасследования отключили часть правительственных сайтов, которые пострадали в результате хакерской атаки.

Глава Минцифры подчеркнул, что действия киберпреступников не привели к утечке персональных данных граждан, поскольку государственные реестры не пострадали после кибератаки.

"Приложение Дія работало и работает стабильно. Специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", — написал Михаил Федоров в своем Telegram.

Напомним, 14 января в Украине была зафиксирована масштабная хакерская атака, в результате которой пострадали правительственные сайты. Хакеры после взлома порталов оставили провокационное сообщение с угрозами в адрес украинцев на трех языках.

После масштабной хакерской атаки эксперты нашли уязвимость, через которую взломали государственные сайты. Как рассказал в комментарии Фокусу специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, киберпреступники воспользовались необновленным программным обеспечением OctoberCMS — системой управления содержимым сайта с открытым исходным кодом.