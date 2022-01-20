Портал "Дія" не работает из-за кибератаки 14 января, - Минцифры

Сайт отключили, чтобы защитить от взлома и утечки пользовательских данных, поэтому за некоторыми услугами придется обращаться в ЦНАПы или пользоваться приложением.

Государственный портал "Дія" перестал работать из-за угрозы хакерской атаки. Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщило в комментарии Фокусу.

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"Это связано с кибератакой. По заданию Госпецсвязи мы отключили портал, чтобы избежать атаки", — объяснили в ведомстве.

Минцифры добавило, что уже несколько дней идет размещение личных кабинетов граждан "на новой, более защищенной, инфраструктуре". Все они должны полноценно заработать "в ближайшие дни", а пока, государственные услуги можно получить в официальном приложении либо в ЦНАПах (ЦНАП — центр надання адміністративних послуг, — ред.).

Ранее пользователи пожаловались на неработающий сайт "Дії", в частности, на проблемы со входом в личный кабинет. Как выяснил Фокус, 20 января портал полностью перестал работать. Представители сервиса в комментариях по постами некоторых украинцев в Facebook ответили, что сайт решили перенести на другую платформу для защиты пользовательских данных.

До этого писали, как мошенники при помощи "Дії" пытались оформить кредит на киевлянку. Они украли iPhone женщины, отключили функцию "Локатор", а затем вошли в государственное приложение. К счастью, им не удалось ни оформить договор, ни снять деньги со счета.

14 января Минцифры сообщило, что приложение "Дія" не пострадало в результате кибератаки. По словам министра Михаила Федорова, ПО продолжает стабильно работать, а персональные данные граждан находятся в безопасности, хотя портал и некоторые сайты, попавшие под удар злоумышленников, пришлось отключить. Минцифры подчеркнуло, что приложение не хранит конфиденциальную информацию о пользователях, а только выводит ее из реестров.