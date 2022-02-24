У мережу "злили" повну базу даних українців із державного порталу "Дія", — експерт
Повний дамп, тобто вміст всієї фізичної пам'яті системи, опублікував у даркнеті користувач із ніком Free Civilian, заявляє експерт з кібербезпеки Кір Важницький.
У мережу "злили" повну базу даних українців із державного порталу "Дія". Про це фахівець із кібербезпеки Кір Важницький повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Повний дамп (повний дамп містить всю фізичну пам'ять системи, — ред.), опублікував у даркнеті користувач з ніком Free Civilian. На одному з тематичних ресурсів з'явилася база даних обсягом 765 ГБ, за словами Free Civilian, її отримано з сайту diia.gov.ua.
"Хто там казав, що поки себе не знайде – не повірить? Ну от уже можете. Олексію Вискуб, що там? Як настрій? Нічого не зламано, ні?" — прокоментував Кір Важницький.
Крім того, за словами експерта, стався дефейс (заміна сторінок) сайтів Мінагро та Кабінету міністрів — його провели ті ж самі хакери, що влаштували кібератаку на урядові сайти в ніч із 13 на 14 січня. Фокус перевірив цю інформацію – наразі до сайту Мінагро немає доступу, сайт Кабміну працює справно.
Інші хакери, пише Важницький, заявили про крадіжку даних українського підприємства "Моторсіч", яке займається розробкою та обслуговуванням літаків, вертольотів, авіаційних двигунів, газотурбінних установок.
"Думаю, що ще у січні. Цікаво, чи повідомляли вони про інцидент, чи як і МВС, намагалися зам'яти?" — поцікавився Кір Важницький. Варто зазначити, що на сайті компанії немає повідомлень про злом або витік даних.
Фокус запросив коментар у Кіра Важницького, щоб дізнатися подробиці, а також у ДП "Дія", слідкуйте за нашими новинами.
Раніше користувач із ніком Free Civilian виклав у мережу персональні дані мільйонів українців. За його словами, їх отримано внаслідок злому порталу державних послуг "Дія". Дані виставили на продаж за $15 тис., розмістивши у відкритому доступі фрагмент для ознайомлення.
У Мінцифри назвали фейком оголошення про "злив" із "Дії". Чиновники стверджують, що портал не зберігає дані, а лише відображає їх із державних реєстрів.
Нещодавно представники "Гільдії IT-Спеціалістів" провели дослідження та дійшли висновку, що портал "Дія" зберігає дані українців, які були вкрадені в результаті кібератаки 14 січня. За їхніми словами, сайту для правильної роботи просто потрібна тимчасова база, де зберігаються запити та відповіді на них, надані реєстрами.