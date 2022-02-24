У мережу "злили" повну базу даних українців із державного порталу "Дія", — експерт

Повний дамп, тобто вміст всієї фізичної пам'яті системи, опублікував у даркнеті користувач із ніком Free Civilian, заявляє експерт з кібербезпеки Кір Важницький.

У мережу "злили" повну базу даних українців із державного порталу "Дія". Про це фахівець із кібербезпеки Кір Важницький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Повний дамп (повний дамп містить всю фізичну пам'ять системи, — ред.), опублікував у даркнеті користувач з ніком Free Civilian. На одному з тематичних ресурсів з'явилася база даних обсягом 765 ГБ, за словами Free Civilian, її отримано з сайту diia.gov.ua.

"Хто там казав, що поки себе не знайде – не повірить? Ну от уже можете. Олексію Вискуб, що там? Як настрій? Нічого не зламано, ні?" — прокоментував Кір Важницький.

[ + – ] Публікація про "злив" даних із "Дії" на сайті Free Civilian Фото: Скриншот

Крім того, за словами експерта, стався дефейс (заміна сторінок) сайтів Мінагро та Кабінету міністрів — його провели ті ж самі хакери, що влаштували кібератаку на урядові сайти в ніч із 13 на 14 січня. Фокус перевірив цю інформацію – наразі до сайту Мінагро немає доступу, сайт Кабміну працює справно.

[ + – ] До сайту Мінагро немає доступу

Інші хакери, пише Важницький, заявили про крадіжку даних українського підприємства "Моторсіч", яке займається розробкою та обслуговуванням літаків, вертольотів, авіаційних двигунів, газотурбінних установок.

"Думаю, що ще у січні. Цікаво, чи повідомляли вони про інцидент, чи як і МВС, намагалися зам'яти?" — поцікавився Кір Важницький. Варто зазначити, що на сайті компанії немає повідомлень про злом або витік даних.

Фокус запросив коментар у Кіра Важницького, щоб дізнатися подробиці, а також у ДП "Дія", слідкуйте за нашими новинами.

Раніше користувач із ніком Free Civilian виклав у мережу персональні дані мільйонів українців. За його словами, їх отримано внаслідок злому порталу державних послуг "Дія". Дані виставили на продаж за $15 тис., розмістивши у відкритому доступі фрагмент для ознайомлення.

У Мінцифри назвали фейком оголошення про "злив" із "Дії". Чиновники стверджують, що портал не зберігає дані, а лише відображає їх із державних реєстрів.

Нещодавно представники "Гільдії IT-Спеціалістів" провели дослідження та дійшли висновку, що портал "Дія" зберігає дані українців, які були вкрадені в результаті кібератаки 14 січня. За їхніми словами, сайту для правильної роботи просто потрібна тимчасова база, де зберігаються запити та відповіді на них, надані реєстрами.