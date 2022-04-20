ЗС РФ можуть зламати супутники, але не мережу: експерт розвіяв міфи про вразливість Starlink

Втрата кількох апаратів трохи вплине на покриття мережі, тоді як Росія втратить ракети вартістю $6,5 млн.

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Із початком вторгнення Росії компанія SpaceX Ілона Маска надала Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун на своїй сторінці у Facebook розвіяв міфи про те, що російські війська можуть зашкодити роботі технології.

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Роботу космічного інтернету Starlink забезпечує мережа понад 2200 супутників, які компанія SpaceX вивела на навколоземну орбіту — вони передають сигнали на станції користувачів. Як пояснив Костянтин Корсун, апарати розташовані на висоті близько 570 км над поверхнею планети, тому теоретично російські крилаті ракети "Калібр" із радіусом польоту 2,5 тис. км здатні їх збити. Проте точність наведення досить низька, ракетникам ще потрібно розрахувати траєкторію космічного об'єкта, а супутники здатні маневрувати для ухилення.

У такому разі ураження окремих елементів орбітальної системи Starlink можна порівняти зі стрільбою з гармати по горобцях. Ракета "Калібр" коштує $6,5 млн, а один супутник SpaceX — близько $250 тисяч. При цьому останні є "витратним матеріалом", адже компанія Ілона Маска за один рейс виводить на орбіту по 60 апаратів, а в разі поломок просто спалює їх в атмосфері.

Тисячі супутників Starlink страхують один одного, забезпечуючи покриття, тому для порушення мережі росіянам доведеться збити велику їх кількість. Зараз у Росії залишилося кілька сотень "Калібрів", які використовуються для обстрілу військових об'єктів і міст на території України.

"Тупо немає стільки ракет. Плюс занадто дорого. Плюс долетить менше ніж половина. А втрата навіть сотні супутників майже ніяк не позначиться на стабільному функціонуванні всієї системи Starlink", — заявив Костянтин Корсун.

Експерт також розвіяв міф про те, що Starlink дозволяє керувати українськими безпілотниками. За його словами, військові літальні апарати управляються оператором за допомогою прямого шифрованого радіоканалу зв'язку, який не пов'язаний із інтернетом, а тому не може бути зламаний. Ворог намагається глушити ці радіосигнали, проте сучасні комплекси добре захищені від стороннього впливу.

"Старлінк" допомагає ЗСУ обмінюватися отриманою з безпілотників інформацією в тих місцях, де оператор не має доступу до стаціонарного швидкісного інтернету: у полі, в селах, далеко від оптоволоконних ліній. Але інтернет і, зокрема, "Старлінк" узагалі не мають жодного стосунку до безпосереднього управління БПЛА та його дій, на щастя, бо якби безпілотники керувалися через інтернет, вони керувалися б хакерами, а не операторами.

20 квітня користуватися супутниковим інтернетом Starlink дозволили всім українцям. Національний регулятор уже вніс зміни до радіочастотного ресурсу.