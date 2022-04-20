ВС РФ могут сломать спутники, но не Сеть: эксперт развеял мифы об уязвимости Starlink

Потеря нескольких аппаратов незначительно повлияет на покрытие сети, тогда как Россия потеряет ракеты стоимостью $6,5 млн.

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С началом вторжения России компания SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к спутниковому Интернету Starlink. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook развеял мифы о том, что российские войска могут навредить работе технологии.

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Работу космического интернета Starlink обеспечивает сеть из более 2200 спутников, которые компания SpaceX вывела на околоземную орбиту — они передают сигналы на станции пользователей. Как объяснил Константин Корсун, аппараты находятся на высоте около 570 км над поверхностью планеты, поэтому теоретически российские крылатые ракеты "Калибр" с радиусом полета 2,5 тыс км способны их сбить. Однако точность наведения довольно низкая, ракетчикам еще необходимо рассчитать траекторию космического объекта, а спутники способны маневрировать для уклонения.

В таком случае поражение отдельных элементов орбитальной системы Starlink можно сравнить со стрельбой из пушки по воробьям. Ракета "Калибр" стоит $6,5 млн, а один спутник SpaceX — около $250 тисяч. При этом последние являются "расходным материалом", ведь компания Илона Маска за один раейс выводят на орбиту по 60 аппаратов, а в случае поломок просто сжигают их в атмосфере.

Тысячи спутников Starlink страхуют друг друга, обеспечивая покрытие, поэтому для нарушения сети россиянам придется сбить большое их количество. Сейчас у России осталось несколько сотен "Калибров", которые используются для обстрелов военных объектов и городов на территории Украины.

"Тупо нет столько ракет. Плюс слишком дорого. Плюс долетит меньше половины. А потеря даже сотни спутников почти никак не отразится на стабильном функционировании всей системы Starlink", — заявил Константин Корсун.

Эксперт также развеял миф о том, что Starlink позволяет управлять украинскими беспилотниками. По его словам, военные летательные аппараты управляются оператором посредством прямого шифрованного радио-канала связи, который не связан с Интернетом, а потому не может быть взломан. Враг пытается глушить эти радиосигналы, однако современные комплексы хорошо защищены от стороннего воздействия.

"Старлинк помогает ВСУ обмениваться полученной с беспилотников информацией в тех местах, где у оператора нет доступа к стационарному скоростному Интернету: в поле, в селах, далеко от оптоволоконных линий. Но Интернет и, в частности, Старлинк вообще не имеют никакого отношения к непосредственному управлению БПЛА и его действиям. К счастью. Потому что если бы беспилотники управлялись через Интернет – они управлялись бы хакерами, а не операторами.

20 апреля пользоваться спутниковым интернетом Starlink разрешили всем украинцам. Национальный регулятор уже внес изменения в радиочастотный ресурс.