На Росію чекає технологічне дно: через 10 років вона перетвориться на Північну Корею

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Про освоєння космосу, інноваційні розробки та інші перемоги в цих напрямках окупанти хотіли б говорити особливо голосно, але одна справа згодовувати пропаганду на росканалах і розмахувати прапорцями, а інша справа — справді впливати на глобальну картину світу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Росія давно й завзято копіює західні технології, але говорити про те, що ця країна може забезпечити перевагу в космосі, у сфері IT неможливо. Все, що зараз їм залишається — це намагатися використати свої супутники для заподіяння шкоди інфраструктурі, яка зараз розгортається глобально. Адже не секрет, наприклад, що супутники мережі Starlink завдають Росії величезних збитків, і в РФ це визнають публічно. Країна-агресор не приховує своїх спроб знищити можливості глобального Інтернету — пропагандисти постійно говорять про бажання Кремля зашкодити супутниковим системам. Але чи може РФ запропонувати заміну західним супутниковим технологіям? Ні. По-перше, тому що РФ втратила доступ до самих технологій. По-друге, через нелогічну фінансову модель російської космічної галузі. Справа в тому, що РФ не має можливості проводити запуски та відновлювати свої втрати або заповнювати обладнання на орбіті, тому що вартість одного запуску надмірно висока порівняно з вартістю запуску в США.

Якщо говорити про вплив на наявні технології, то я вважаю, що Росія може спробувати нашкодити будь-яким наявним мережам, проте кількість супутників, що запускаються країнами-союзниками, настільки велика, системи заповнюються настільки швидко, що всі наміри РФ просто не маю жодного сенсу.

Ще один важливий момент — космічні та технологічні ініціативи РФ, якими вона так любить бравірувати. Насправді РФ ніколи і нічого не виробляла з того, що прийнято називати "високими технологіями". Все, що вона мала, або клони/копії (з відставанням на покоління), або переклеєні логотипи (тут уже простежується зв'язок з підсанкційним імпортом). Так, залишається ще такий варіант, як імпортозаміщення. Наприклад, вони заявляють, що користуватимуться ГЛОНАСС замість GPS. Однак супутників, які забезпечили б нормальне покриття, у них не вистачає. І ця проблема існувала ще кілька років тому. Якщо США вирішать відключити систему GPS для РФ, там виникнуть великі проблеми. Я вже не говорю про те, що у ГЛОНАСС похибка обчислюється в десятки, а то й сотні метрів, на відміну від точної GPS.

Щодо виробництва мікроелектроніки, наприклад, процесорів: так, щось вони зможуть виробляти на власних потужностях, щось вироблятимуть за допомогою країн, що не приєдналися до санкцій, щось завозитимуть контрабандою. Питання лише у масштабах виробництва та в грошах. Якщо РФ готова платити втридорога, вона отримає доступ до цих каналів, нехай і нестабільних. Але все-таки вторинні санкції — річ серйозна, і їх бояться багато фірм та держав. І країн, і компаній, які відмовлятимуться від співпраці з токсичною країною, згодом буде дедалі більше.

Незважаючи на старання Кремля якось підтримати IT-компанії, розмістивши у них держзамовлення, айтішники все одно їдуть, а IT-ринок, який донедавна можна було вважати дуже розвиненим, тепер загинається ("Яндекс" показує погані фінансові результати, "Сбербанк", що мітив на інноваційність, згортає проєкти). І тепер під егідою імпортозаміщення Кремль намагається утримати свій IT-ринок на плаву. Знову ж таки, може якісь рішення допоможуть, але я не бачу довгострокового вирішення проблеми, що склалася. Це шлях до кінця. Люди звідти тікають не тому, що їм там погано зараз, а тому, що розуміють, що майбутнього там немає.

На Росію чекає технологічне дно. Наступні 5-10 років вони намагатимуться замінити технології, які їм належали у вигляді виробництва чипів, напівпровідників, електронних компонентів. Вони будуть зайняті відбудовою базових потреб для населення і створенням ширми успішності. Подивіться на Північну Корею та Південну Корею. Так ось Північна Корея — це Росія, а Україна — це Південна Корея. Наша країна має технологічні та інтелектуальні можливості, з'являться і фінансові. Україна, на відміну від РФ, обирає шлях розвитку, а не стагнації.

Те, що Росія вже технологічно зупинилася — це факт. Але всередині цієї країни про це люди, звичайно, не дізнаються. Їм не показуватимуть, як розвивається Україна, як живе Литва чи, не дай Боже, США. Вони будуть мало того, що технологічно не розвинені, так ще й обмежені інформаційно.

Тож не можна говорити про протистояння РФ та цивілізованого світу у сфері високих та космічних технологій. Ця війна Кремлем однозначно програна.