Штучний інтелект змінює війни: експерти розкрили, навіщо ШІ потрібен солдатам

Поки що військові замало довіряють "розумній" техніці, що знижує швидкість реагування на загрози.

Експерти Королівського інституту об'єднаних служб Великобританії та компанії QinetiQ, що спеціалізується на безпеці й обороні, розповіли про роль штучного інтелекту в сучасних війнах і конфліктах майбутнього. Їхній звіт передає видання The National News.

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Фахівці вважають, що ШІ змінив спосіб ведення бойових дій у 21 столітті, і військові дуже потребують підтримки "розумних" технологій. Солдати й командири повинні вміти працювати з "розумною" технікою, щоб швидше реагувати на загрози, але поки що замало їй довіряють. Для цього їм потрібно позбавитися деяких звичок, адже інстинкти операторів спонукають їх втручатися в роботу машин, навіть коли робот може краще впоратися з поставленим завданням.

"За рахунок більшого експериментування в навчанні й освоєння альтернативних моделей управління та контролю військові можуть краще підготуватися до неминучих прийдешніх змін. Традиційна відповідь на проблему прийняття, пов'язану з використанням ШІ у військових цілях, полягала в збереженні "значного людського контролю" як способу викликати впевненість і довіру. Ця відповідь більше не актуальна, враховуючи як повсюдне поширення, так і швидкий розвиток ШІ та пов'язаних із ним технологій", — наголошується в доповіді.

Дослідники зазначили, що для успішного використання ШІ необхідно знайти баланс між довірою та недовірою "розумному" обладнанню, адже надмірна схильність і в один, і в інший бік може зашкодити людям. У разі ширшого поширення таких систем у збройних силах можуть з'явитися нові моделі управління та контролю.

Директорка QinetiQ із навчання Крістіна Баліс вважає, що людству необхідно переосмислити свою роль в ухваленні рішень під час війни в усіх сферах, а також реформувати інститути й команди, які використовують ШІ.

Раніше писали про ШІ, який передбачає траєкторію ракет, що літають у 5 разів швидше за звук. Нова система працює за принципом органічного мозку, їй достатньо потужності простого ноутбука, щоби прийняти контрзаходи з випередженням у 3 хвилини.

Німецька компанія Rheinmetall представила танк Panther KF51 зі вбудованим дроном. Він отримав цифрову архітектуру стандарту NGVA, яка поєднує різні системи воєдино для максимально ефективного ведення бою. У майбутньому танк може керуватися дистанційно й отримати штучний інтелект.