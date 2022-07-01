Гаджети стануть на 30% потужнішими. Samsung запустило виробництво 3-нанометрових чипів

Нова технологія на чверть підвищить продуктивність і значно скоротить витрати енергії в майбутніх мобільних пристроях.

Samsung приступила до серійного випуску чипів за просунутішим 3-нанометровим технопроцесом. Компанія розповіла про перевагу технології на своєму офіційному сайті.

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Порівняно з 5-нм техпроцесом, 3-нм техпроцес першого покоління повинен знизити витрату енергії на 45%, підвищити продуктивність на 23% і зменшити площу пластини на 16%. Водночас друге покоління дозволяє зробити чипи на 50% економнішими, на 30% потужнішими та на 35% меншими. Головний конкурент Samsung, тайванська компанія TSMC, планує серійно випускати 3-нм чипи лише в третьому кварталі 2022 року.

Південнокорейський розробник Samsung реалізував архітектуру транзисторів із круговим розміщенням затворів (Gate-All-Around). Як пластини використовуються нанолисти із ширшими каналами, що збільшують продуктивність і енергоефективність порівняно з нанодротом із вужчими каналами. Розробники зможуть регулювати ширину каналу нанолиста, щоб оптимізувати характеристики різних потреб. Multi-Bridge-Channel FET (MBCFET) додатково підвищує енергоефективність за рахунок зниження рівня напруги живлення, а також продуктивність за рахунок збільшення допустимого струму на приводі.

[ + – ] Ілюстрація технології Samsung Фото: Samsung

Насамперед Samsung використовує свої нанолистові напівпровідникові чипи для додатків, що виконують обчислення, які вимагають високої продуктивності. Незабаром їх планують впровадити в мобільні процесори, які мають зробити смартфони ще потужнішими й автономнішими.

"Samsung швидко зростає, оскільки ми продовжуємо лідирувати в застосуванні технологій наступного покоління, таких як перші в ливарній промисловості металеві ворота High-K, FinFET, а також EUV. Ми прагнемо зберегти це лідерство завдяки першому у світі 3-нанометровому техпроцесу з MBCFET", — прокоментував президент і керівник ливарного виробництва Samsung Electronics Сієнг Чой.

Старший віцепрезидент Cadenc Том Беклі зазначив, що в чипах Samsung реалізовані цифрові рішення його компанії, такі як технологія Cadence Cerebrus, що підвищує продуктивність за рахунок штучного інтелекту. Як додав генеральний менеджер Synopsys Шанкар Крішнамурті, 3-нм технопроцес тестується в продуктах Synopsys Digital Design, Analog Design та IP, що допоможе виробникам розробити різні мікросхеми на базі нових чипів.

Раніше в США розробили незвичайний процесор нового типу, який обмінюється даними під час мерехтіння. Чип на основі штучного інтелекту можна збирати з різних компонентів під необхідні цілі.

Писали також, що розроблено мозкоподібний чип, що працює зі швидкістю світла. Він використовує світлові сигнали, які набагато швидше за електрику, щоб аналізувати зображення.