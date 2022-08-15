Біткоїн нарешті подорожчав уперше з червня — до 25 тисяч доларів

Можливо, найпопулярніший діджитал-актив скоро перейде у "бичачу" фазу.

Криптовалюта біткоїн почала нарощувати вартість. Аналітики зафіксували курс трохи більше ніж $25 тис. за монету. Про це повідомляє платформа coindesk.com.

Coindesk зазначає зростання на 2,2% протягом одного дня. Вчора, 14 серпня 2022 року, біткоїн досяг показника $25 031. Це найвища позначка за останні 2 місяці — з 13 червня. На момент написання новини курс становив $24,2 тис., тому знову можливе падіння нижче цієї межі.

Після біткоїна підтяглися й інші криптовалюти. Так, другий за популярністю альткоїн, Ethereum, учора виріс на 2% — до $2 030 за штуку. Росту монета не показувала з кінця травня цього року. Аналітики повідомляють, що новини про оновлення мережі — її переход з алгоритму PoW на алгоритм PoS, коли в майнінгу відпаде потреба, — сприяли підвищенню курсу "ефіру". Очікується, що перехід відбудеться 15 вересня 2022 року, хоч планувався на серпень. На момент написання матеріалу Ethereum коштує $1 908.

Нагадаємо, що крипто-ринок знаходиться у ведмежій фазі з травня 2022 року. На спад курсу криптовалют, який став тотальним, вплинув той факт, що Федеральна резервна система США посилила грошово-кредитні позиції. З 5 травня після підвищення відсоткових ставок ФРС на 50 базисних пунктів курс біткоїна впав на 8%.

Раніше ми повідомляли про те, що Джеймс Хауеллс, який випадково викинув жорсткий диск, який зберігав біткоїни на $176 млн, знайшов новий спосіб їх відшукати на звалищі. Він залучить до пошукових робіт двох роботів-собак Spot.