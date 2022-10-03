Стало відомо, як виглядає секретний пристрій, який зламує будь-який смартфон (фото)

За яким принципом працює GrayKey — поки що загадка. Є припущення, що "дешифрувальник" підбирає паролі до iPhone та Android-фонів.

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Компанія Grayshift багато років приховувала не тільки принципи роботи, а й зовнішній вигляд пристрою, за допомогою якого правоохоронці отримують доступ до даних будь-якого смартфона — iPhone або Android-фон. Але завдяки витоку даних, тепер можна принаймні побачити, як він виглядає, йдеться в матеріалі vice.com.

Grayshift подала заявку регулятору FCC, щоб схвалив застосування гаджета під назвою GrayKey. Логан Кепке, директор проєкту Upturn, який займається захистом цивільних прав у сфері технологій, виявив документ, що містить зображення апарату, а також умови його продажу.

GrayKey — це спеціалізований продукт, доступний для використання лише правоохоронним органам чи державним органам, він не призначений для масового користування. Перш ніж продати пристрій, кожен потенційний клієнт Grayshift проходить суворий процес перевірки, щоб унеможливити будь-які ризики і бути впевненими в тому, що гаджет потрапить у потрібні руки.

[ + – ] Пристрій GrayKey — задній вид Фото: Grayshift

У 2014 році Apple увімкнула шифрування практично для всіх даних, що зберігаються в iPhone, через що їх дуже важко отримати, якщо ви не знаєте PIN-код або код доступу, який використовується для розблокування телефону. Однак Grayshift вдалося придумати нові технології та рішення, щоб допомогти правоохоронним органам розблокувати iPhone та отримати доступ до даних, які можуть бути корисними для розслідування.

За яким принципом працює GrayKey — поки що загадка. Є припущення, що "дешифрувальник" підбирає паролі до iPhone та смартфонів на ОС Android.

Раніше ми повідомляли, що на основі колонії бактерій створено код, який не під силу зламати навіть штучному інтелекту. Бактеріями можна керувати і тоді вони сформують своєрідний шифр. Якщо не знати ключа, зламати його ні віртуально, ні фізично неможливо.