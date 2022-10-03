Стало известно, как выглядит секретное устройство, которое взламывает любой смартфон (фото)

По какому принципу работает GrayKey — пока что загадка. Есть предположение, что "дешифровщик" подбирает пароли к iPhone и Android-фонам.

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Компания Grayshift многие годы скрывала не только принципы работы, но и внешний вид устройства, при помощи которого правоохранители получают доступ к данным любого смартфона — будь-то iPhone или Android-фон. Но благодаря утечке данных, теперь можно, по крайней мере, увидеть, как оно выгладит, говорится в материале vice.com.

Grayshift подала заявку регулятору FCC, чтобы тот одобрил применение гаджета под названием GrayKey. Логан Кепке, директор проекта Upturn, занимающегося защитой гражданских прав в сфере технологий, обнаружил документ, содержащий изображение аппарата, а также условия его продаж.

GrayKey — это специализированный продукт, доступный для использования только правоохранительным органам или государственным органам, он не предназначен для массового пользования. Прежде чем продать устройство, каждый потенциальный клиент Grayshift проходит строгий процесс проверки, чтобы исключить любые риски и быть уверенными в том, что гаджет попадет в нужные руки.

[ + – ] Устройство GrayKey - вид сзади Фото: Grayshift

В 2014 году Apple включила шифрование практически для всех данных, хранящихся в iPhone, из-за чего их очень трудно получить, если только вы не знаете PIN-код или код доступа, который используется для разблокировки телефона. Однако Grayshift удалось придумать новые технологии и решения, чтобы помочь правоохранительным органам разблокировать iPhone и получить доступ к данным, которые могут быть полезны для расследования.

По какому принципу работает GrayKey — пока что загадка. Есть предположение, что "дешифровщик" подбирает пароли к iPhone и смартфонам на ОС Android.

Ранее мы сообщали о том, что на основе колонии бактерий создан код. который не под силу взломать даже искусственному интеллекту. Бактериями можно управлять, и тогда они сформируют своеобразный шифр. Если не знать ключ, взломать его ни виртуально, ни физически невозможно.