Витримаємо атаки не гірше за Англію у Другій світовій. Чому Україні потрібно більше БПЛА

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Багато хто вважає, що безпілотник, або "дрон" — це якась нова чудодійна зброя, але цій зброї вже понад сто років. Перші дрони з'явилися наприкінці Першої світової війни, а масове застосування дронів почалося в роки Другої світової війни.

Немає суттєвої різниці між ракетою "Калібр", дроном-камікадзе "Шахед", і керованою автопілотом за 300 доларів аматорською авіамоделлю. Різниця тільки у розмірах, вазі, типі двигуна і вартості готового виробу. І перше, й друге, і третє – безпілотник, тобто – безпілотний літальний апарат.

Першими масово застосовували дрони у військових цілях німці — у нацистській Німеччині було винайдено безліч "корисних" штук для умертвіння людей — від крилатих і балістичних ракет до газових камер.

13 червня 1944 року вперше було завдано удару по Лондону крилатими ракетами Фау-1, які тоді називалися "літаками-снарядами". Одночасно було запущено 10 ракет, з яких 5 впали після старту, одна відлетіла невідомо куди, до Англії дісталися 4 ракети, але на Лондон впала лише одна з них.

Німці не опустили рук, і до кінця серпня довели кількість запусків до сотні на добу, причому зі ста ракет половина таки проривалася через систему ППО, і голосно бахала — на відміну від тих же "Калібрів", німецькі крилаті ракети несли вдвічі більше вибухівки, хоча точність влучення була на три порядки гіршою.

Загалом до кінця війни по Англії було випущено 10 492 ракети, з яких лише третина досягла Британських островів, вбивши 6184 людини й поранивши 17 981. У Лондоні було зруйновано 23 тисячі будівель, і понад 100 тисяч пошкоджено. Також атак Фау-1 зазнавали Портсмут, Саутгемптон, Манчестер та низка інших британських міст. Німці також атакували літаками-снарядами Л'єж, Антверпен, Брюссель та Париж.

Загалом до кінця війни німці виготовили близько 25 тисяч ракет Фау-1, які коштували приблизно в 100 разів дешевше за пілотованих бомбардувальників, а за ефективністю застосування виявилися мінімум у 20 разів більш дієвою зброєю.

Підсумково до кінця війни німці виготовили близько 25 тисяч ракет Фау-1, які коштували приблизно в 100 разів дешевше за пілотованого бомбардувальника, а за ефективністю застосування виявилися мінімум у 20 разів більш дієвою зброєю.

Звідси два важливі висновки:

Ми ще не зазнали й сотої частки того, що зазнали лондонці під час нальотів німецької безпілотної авіації, а кількість ракет у нашого ворога вже добігає кінця. Україна цілком може самостійно виробляти і крилаті ракети, і ударні дрони-камікадзе. Німці це робили на основі вже безнадійно застарілих, дорожчих технологій. І під масованим бомбардуванням союзників. Ми можемо це робити. Ми маємо це робити. І ми це робимо.

Щоправда, як завжди, робиться це не державою, а громадянами. Може тому, що громадяни — це і є держава?.. А політики та чиновники існують окремо?

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