Выдержим атаки не хуже Англии во Второй мировой. Почему Украине нужно больше БПЛА

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Многие думают, что беспилотник, или "дрон" — это какое-то новое чудодейственное оружие, но этому оружию уже более ста лет. Первые летающие дроны появились в конце Первой мировой войны, а массовое применение дронов началось в годы Второй мировой войны.

Нет никакой принципиальной разницы между ракетой "Калибр", дроном-камикадзе "Шахед", и управляемой автопилотом за 300 баксов любительской авиамоделью. Разница только в размерах, весе, типе используемого двигателя и стоимости готового изделия. И то, и другое, и третье — беспилотник, то есть — беспилотный летательный аппарат.

Первыми массово применяли дроны в военных целях немцы — в нацистской Германии было придумано множество "полезных" штук для умерщвления людей — от крылатых и баллистических ракет до газовых камер.

13 июня 1944 года впервые был нанесен удар по Лондону крылатыми ракетами Фау-1, которые тогда назывались "самолетами-снарядами". Одновременно были запущены 10 ракет, из которых 5 упали после старта, одна улетела неизвестно куда, до Англии добрались 4 ракеты, но на Лондон упала только одна из них.

Немцы не опустили рук, и до конца августа довели количество запусков до сотни в сутки, причем из ста ракет половина таки прорывалась через систему ПВО, и громко бахала — в отличие от тех же "Калибров", немецкие крылатые ракет несли в два раза больше взрывчатки, хотя точность попадания была на три порядка хуже.

Всего до конца войны по Англии было выпущено 10 492 ракеты, из которых только треть достигла Британских островов, убив 6184 человек, и ранив 17 981. В Лондоне было разрушено 23 тысячи зданий, и более 100 тысяч повреждено. Также атакам Фау-1 подвергались Портсмут, Саутгемптон, Манчестер и ряд других британских городов. Немцы также атаковали самолетами-снарядами Льеж, Антверпен, Брюссель и Париж.

Всего к концу войны немцы изготовили около 25 тысяч ракет Фау-1, которые обходились приблизительно в 100 раз дешевле пилотируемого бомбардировщика, а по эффективности применения оказались минимум в 20 раз более действенным оружием.

Всего к концу войны немцы изготовили около 25 тысяч ракет Фау-1, которые обходились приблизительно в 100 раз дешевле пилотируемого бомбардировщика, а по эффективности применения оказались минимум в 20 раз более действенным оружием.

Отсюда два важных вывода:

Мы еще не испытали и сотой доли того, что испытали лондонцы во время налетов немецкой беспилотной авиации, а количество ракет у нашего врага уже подходит к концу. Украина вполне может самостоятельно производить и крылатые ракеты, и ударные дроны-камикадзе. Немцы это делали на основе уже безнадежно устаревших, более дорогих технологий. И под массированными бомбардировками союзников. Мы можем это делать. Мы должны это делать. И мы это делаем.

Правда, как обычно, делается это не государством, а гражданами. Может потому, что граждане — это и есть государство?.. А политики и чиновники существуют отдельно?..

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