Китай може створити зброю на базі штучного інтелекту: чому США цього бояться

Аналітики впевнені, що КНР рано чи пізно, але отримає доступ до передових чипів, щоб створити ШІ-алгоритми для військових. США хочуть перешкодити цьому.

Related video

США прагнуть звести нанівець залежність від Китаю, коли йдеться про сферу високих технологій і безпосередньо про виробництво напівпровідників, які критично важливі під час створення електроніки, що забезпечує функціонування алгоритмів штучного інтелекту, необхідні створення зброї майбутнього. У цьому протистоянні поки виграють Штати, але КНР може взяти реванш, пише defensenews.com.

США всіляко перешкоджають закупівлі передової мікроелектроніки Китаєм, побоюючись, що КНР зможе використати технології подвійного призначення для модернізації своєї зброї. Так, наприклад, TSMC обмежили у виробництві мікрочипів останнього покоління для китайських замовників, натомість тайванський гігант розгорне виробництво напівпровідників у штаті Аризона. Китай може лише задовольнятися недорогими чипами попередніх поколінь, але не передовими мікросхемами, які є невіддільною частиною нейронних мереж.

Хоча США більше не є найбільшим гравцем у сфері виробництва процесорів, що Байден сподівається виправити, американські компанії, як і раніше, відіграють провідну роль у розробці чіпів та експорті обладнання, необхідного для їх виробництва. Це дає США значні важелі впливу на глобальний ланцюжок постачання напівпровідників.

Проте КНР має амбітні плани — до 2030 року країна хоче стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту, щоб мати можливість до 2035-го "прокачати" Народно-визвольну армію до рівня армії США, йдеться у матеріалі. Цим планам і намагається перешкодити Білий дім, поповнивши список експортного контролю Міністерства торгівлі найменуваннями 22 китайських компаній, які займаються виробництвом мікросхем для ШІ.

Видання пише, що обмеження з боку Північної Америки та партнерів завдають серйозного удару по здатності Китаю виробляти суперкомп'ютери, необхідні для створення ШІ-алгоритмів. Головне для Штатів, не допустити розвитку ШІ для потреб ВПК Китаю, оскільки суперкомп'ютери справді важливі для розробки інноваційної зброї, моделювання ядерної зброї, ведення розвідки тощо. Але наскільки відомо ЗМІ, саме в Китаї є найбільша кількість найпотужніших суперкомп'ютерів у світі. Згідно з рейтингом Top500, у 2016 році КНР перевершила США за кількісним показником. "Ці комп'ютери необхідні для розробки алгоритмів штучного інтелекту, а також можуть імітувати ядерні та ракетні випробування. Але їм потрібні передові напівпровідники, на які тепер поширюється експортний контроль США", — наголосили журналісти.

Відомо, що Китай, незважаючи ні на що, активно працює над системою Multi-Domain Precision Warfare, аналогічною системі Пентагону Joint All-Domain Command and Control. Цим системам потрібні передові алгоритми штучного інтелекту та суперкомп'ютери для швидкої обробки великих даних, на основі яких командири прямо на полі бою отримують інформацію в режимі реального часу та мають можливість оперативно ухвалити рішення. Якщо КНР захопить Тайвань, то розвиток ШІ-технологій вже не зупинити. Цитуючи американських експертів, ЗМІ пише, що якби у найближчі 5 чи 10 років розпочнеться війна за Тайвань, то її результат не залежав би від штучного інтелекту, але залежав би від десантних можливостей та політичної волі Китаю”.

Попри те, що КНР може запасатися дешевими процесорами, скуповуючи їх у величезних кількостях, поки країна не має можливостей для масового виробництва провідних світових напівпровідників власними силами. Однак чипи "простіші" Китай може робити сам і робить, і експортує... до США. У грудні 2022 року було ухвалено Закон про державну оборону, який забороняє американським оборонним компаніям та федеральним підрядникам використовувати китайські напівпровідники в критично важливих системах з метою національної безпеки. Однак залишається неясним, які китайські чипи вже використовуються у зброї США.

У відповідь на дії США Китай намагається зменшити залежність своєї оборонно-промислової бази, економіки та розвитку ШІ від американських технологій. Пекін готує пакет у розмірі 143 мільярди доларів для підтримки власної напівпровідникової промисловості, повідомляло агентство Reuters.

Згідно зі звітом Інституту міжнародної економіки Петерсона, альтернатива передовим напівпровідниковим технологіям США, найімовірніше, з'явиться в Китаї "через десятиліття". Аналітики впевнені, що інвестиції Пекіна допоможуть китайській армії здобути передові технології, попри експортний контроль.

Тим часом США ведуть переговори з Японією та Нідерландами, які лідирують у галузі мікроелектроніки, намагаючись переконати їх запровадити власний експортний контроль, щоб не дозволити Китаю використовувати японські та голландські технології.

З усім тим, велика частина фізичного виробництва напівпровідників, як і раніше, зосереджена в Східній Азії, що підвищує ймовірність глобальної економічної кризи та проблем для оборонно-промислової бази США у разі війни через Тайвань або деінде в регіоні.