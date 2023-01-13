Китай может создать оружие на базе искусственного интеллекта: почему США этого боятся

Аналитики уверены, что КНР рано или поздно, но получит доступ к передовым чипам, чтобы создать ИИ-алгоритмы для военных. США хотят этому помешать.

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США стремятся свести на нет зависимость от Китая, когда речь заходит о сфере высоких технологий и конкретно о производстве полупроводников, которые критически важны при создании электроники, обеспечивающей функционирование алгоритмов искусственного интеллекта, необходимых для создания оружия будущего. В этом противостоянии пока выигрывают Штаты, но КНР может взять реванш, пишет defensenews.com.

США всячески препятствуют закупкам передовой микроэлектроники Китаем, опасаясь, что КНР сможет использовать технологии двойного назначения для модернизации своего оружия. Так, к примеру, TSMC ограничили в производстве микрочипов последнего поколения для китайских заказчиков, вместо этого тайваньский гигант развернет производство полупроводников в штате Аризона. А Китай может лишь довольствоваться недорогими чипами предыдущих поколений, но не передовыми микросхемами, являющимися неотъемлемой частью нейронных сетей.

Хотя США больше не являются самым крупным игроком в сфере производства процессоров, — что Байден надеется исправить — американские компании по-прежнему играют ведущую роль в разработке чипов и экспорте оборудования, необходимого для их производства. Это дает США значительные рычаги влияния на глобальную цепочку поставок полупроводников.

Тем не менее, КНР имеет амбициозные планы — к 2030 году страна хочет стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность к 2035-му "прокачать" Народно-освободительную армию до уровня армии США, говорится в материале. Этим планам и пытается помешать Белый дом, пополнив список экспортного контроля Министерства торговли наименованиями 22 китайских компаний, занимающихся производством микросхем для ИИ.

Издание пишет, что ограничения со стороны Северной Америки и партнеров наносят серьезный удар по способности Китая производить суперкомпьютеры, необходимые для создания ИИ-алгоритмов. Главное для Штатов, не допустить развития ИИ для нужд ВПК Китая, так как суперкомпьютеры действительно важны для разработки инновационного оружия, моделирования ядерного оружия, ведения разведки и пр. Но насколько известно СМИ, именно в Китае находится самое большое количество самых мощных суперкомпьютеров в мире. Согласно рейтингу Top500, в 2016 году КНР превзошла США по количественному показателю. "Эти компьютеры необходимы для разработки алгоритмов искусственного интеллекта, а также могут имитировать ядерные и ракетные испытания. Но им нужны передовые полупроводники, на которые теперь распространяется экспортный контроль США", — акцентируют журналисты.

Известно, что Китай, не смотря ни на что, активно работает над системой Multi-Domain Precision Warfare, аналогичной системе Пентагона Joint All-Domain Command and Control. Этим системам требуются передовые алгоритмы искусственного интеллекта и суперкомпьютеры для быстрой обработки больших данных, на основе которых командиры прямо на поле боя получают информацию в режиме реального времени и имеют возможность оперативно принять решения. Если КНР захватит Тайвань, то развитие ИИ-технологий уже будет не остановить. Цитируя американских экспертов, СМИ пишет, что если в ближайшие 5 или 10 лет начнется война за Тайвань, то ее исход не зависел бы от искусственного интеллекта, но зависел бы от десантных возможностей и политической воли Китая".

Несмотря на то что КНР может запасаться дешевыми процессорами, скупая их в огромных количествах, пока у страны нет возможностей для массового производства ведущих мировых полупроводников собственными силами. Однако чипы "попроще" Китай может делать сам и делает, и экспортирует… в США. В декабре 2022 года был принят Закон о государственной обороне, запрещающий американским оборонным компаниям и федеральным подрядчикам использовать китайские полупроводники в критически важных системах в целях национальной безопасности. Однако остается неясным, какие китайские чипы уже используются в оружии США.

В ответ на действия США Китай пытается уменьшить зависимость своей оборонно-промышленной базы, экономики и развития ИИ от американских технологий. Пекин готовит пакет в размере 143 миллиардов долларов для поддержки собственной полупроводниковой промышленности, сообщало агентство Reuters.

Согласно отчету Института международной экономики Петерсона, альтернатива передовым полупроводниковым технологиям США, скорее всего, появится в Китае "через десятилетия". Аналитики уверены, что инвестиции Пекина помогут китайской армии получить передовые технологии, несмотря на экспортный контроль.

Тем временем США ведут переговоры с Японией и Нидерландами, которые лидируют в области микроэлектроники, пытаясь убедить их ввести собственный экспортный контроль, чтобы не позволить Китаю использовать японские и голландские технологии.

Тем не менее, большая часть физического производства полупроводников по-прежнему сосредоточена в Восточной Азии, что повышает вероятность глобального экономического кризиса и проблем для оборонно-промышленной базы США в случае войны из-за Тайваня или где-либо еще в регионе.