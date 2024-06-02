Ответственность за использование систем Patriot лежит исключительно на украинских военных в рамках международного права, отметил немецкий генерал Фрейдинг.

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В Германии заявили, что Украина может сбивать самолеты в российском воздушном пространстве с ней систем Patriot. Об этом сообщил глава немецко-украинского ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдиг.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и на территории России они отлично подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать ужасные бомбы", — заявил военный.

Он подчеркнул, что ответственность за использование систем лежит исключительно на украинских военных.

"Использовать их можно в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и также будут делать это с большим тактическим мастерством и достигнут успеха", — заявил Фрейдинг.

Отмечается, что Германия поддалась давлению союзников и заняла такую же позицию, как и США, что ВСУ могут применить предоставленное ФРГ оружие для защиты Харьковской области.

Напомним, что в Вашингтоне заявили, что приняли "молниеносные меры", чтобы позволить Киеву использовать оружие США для нанесения ударов по ограниченным целям в России. Это произошло через 17 дней после того, как Киев начал об этом едва ли не умолять.