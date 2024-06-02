Україна може збивати літаки в повітряному просторі РФ із систем Patriot, — генерал Бундесверу

Відповідальність за використання систем Patriot лежить виключно на українських військових в межах міжнародного права, зауважив німецький генерал Фрейдінг.

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У Німеччині заявили, що Україна може збивати літаки в російському повітряному просторі із нею систем Patriot. Про це повідомив голова німецько-українського ситуаційного центру генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдіг.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і на території Росії вони відмінно підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби", — заявив військовий.

Він наголосив, що відповідальність за використання систем лежить виключно на українських військових.

"Використовувати їх можна в межах міжнародного права. У нас є велика впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, а й також робитимуть це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", — заявив Фрейдінг.

Зазначається, що Німеччина піддалася тиску союзників і зайняла таку ж позицію, як і США, що ЗСУ можуть застосовану надану ФРН зброю для захисту Харкоівської області.

Нагадаємо, що у Вашингтоні заявили, що вжили "блискавичних заходів", щоб дозволити Києву використовувати зброю США для завдання ударів по обмеженим цілям у Росії. Це сталося через 17 днів після того, як Київ почав про це ледь не благати.