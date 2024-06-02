Любит сладкое: медведь пробирается в дома людей, чтобы унести их лакомства (видео)
Недавно животное совершило новое "ограбление". Зверь выбрался из дома через боковое окно, неся в пасти упаковку печенья.
Медведь получил прозвище Oreo после того, как пробрался в несколько домов в штате Калифорния (США), чтобы украсть печенье. Об этом пишет People.
Люди заметили как дикое животное выбралось из жилья через боковое окно, неся в пасти упаковку печенья Oreo.
Инцидент произошел в пятницу, 24 мая. Медведь ворвался в дом в и утащил пакет с печеньем Oreo. Жители считают, что это лакомство — любимая закуска пушистого зверя. После выхода из дома животное останавливается, чтобы попытаться раскрыть пакет с печеньем.
"Он не просто бродит по окрестностям. Он заходит в дома. Так что теперь очень страшно оставлять открытым окно, дверь на задний двор или еще что-нибудь", — рассказала Вина Хури, жительница соседнего дома.
В прошлом году американка оставила дверь своего гаража открытой, и медведь вошел в него, обшарил холодильник и ушел с шоколадным тортом.
"Я не хочу, чтобы кто-то ранил или убил медведя. Я бы этого не хотела, но в то же время, возможно, переселила бы его на новое место", — добавила она.
Издание отмечает, что из-за близости Монровии к горам Сан-Габриэль в жилом районе часто можно встретить таких животных, как медведи, койоты, олени, горные львы и рыси.
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