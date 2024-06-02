Любить солодке: ведмідь пробирається в будинки людей, щоб забрати їхні ласощі (відео)

Нещодавно тварина здійснила нове "пограбування". Звір вибрався з будинку через бокове вікно, несучи в пащі упаковку печива.

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Ведмідь отримав прізвисько Oreo після того, як пробрався до кількох будинків у штаті Каліфорнія (США), щоб вкрасти печиво. Про це пише People.

Люди помітили як дика тварина вибралася з житла через бокове вікно, несучи в пащі упаковку печива Oreo.

Інцидент стався в п'ятницю, 24 травня. Ведмідь увірвався в будинок і поцупив пакет із печивом Oreo. Мешканці вважають, що ці ласощі — улюблена закуска пухнастого звіра. Після виходу з дому тварина зупиняється, щоб спробувати розкрити пакет із печивом.

"Він не просто бродить околицями. Він заходить у будинки. Тож тепер дуже страшно залишати відчиненим вікно, двері на задній двір або ще що-небудь", — розповіла Віна Хурі, мешканка сусіднього будинку.

Минулого року американка залишила двері свого гаража відчиненими, і ведмідь увійшов до нього, обнишпорив холодильник і пішов із шоколадним тортом.

"Я не хочу, щоб хтось поранив або вбив ведмедя. Я б цього не хотіла, але водночас, можливо, переселила б його на нове місце", — додала вона.

Видання зазначає, що через близькість Монровії до гір Сан-Габріель у житловому районі часто можна зустріти таких тварин, як ведмеді, койоти, олені, гірські леви й рисі.

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