Помер автор форматів MP3, ZIP і PDF: хто такий Авраам Лемпель і що про нього відомо

Алгоритми вченого досі впливають на розробки ІТ-гігантів, а їхніми результатами користуються мільярди людей по всьому світу.

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Авраам Лемпель, ім'я якого навряд чи відоме більшості населення планети, помер в Ізраїлі у віці 86 років, повідомляє Ynetnews. Але будь-хто, хто користується комп'ютером або смартфоном, знайомий із такими форматами як MP3, ZIP, PDF, GIF, TIFF або PNG. Усі вони ґрунтуються на алгоритмах Лемпеля, які він розробив разом із колегою Яковом Зівом ще 1977 року.

Хто такий Авраам Лемпель

Розроблені алгоритми для стиснення без втрати якості вчені-комп'ютерники позначили просто — першими літерами своїх прізвищ і роком розробки: LZ77 і LZ78. На основі алгоритмів Лемпеля-Зіва ми маємо можливість безплатно користуватися такими чудовими форматами як TIFF, PNG, ZIP, GIF, PDF і MP3. Новаторська робота професора Лемпеля в галузі стиснення даних допомогла розвитку технологій, які широко популярні досі.

[ + – ] Яков Зів і Авраам Лемпель — творці алгоритмів стиснення LZ77 і LZ78 Фото: Israel Institute of Technology

Професор Лемпель народився в Польщі в 1936 році та розпочав навчання в ізраїльському Техніоні в 1959 році. Там він отримав три вчені ступені всього за вісім років. У Техніоні він викладав інформатику та був деканом Таубського факультету комп'ютерних наук. Потім 1993 року його переманила до себе компанія HP, з якою він співпрацював до 2007 року. За час роботи в HP компанія зареєструвала вісім патентів на його ім'я в США.

У 2004 році Інститут інженерів із електротехніки й електроніки (IEEE) назвав алгоритми Лемпеля-Зіва історичною віхою в інформатиці.

Раніше Фокус розповідав історію Чарльза Гашека, співзасновник Adobe і "тата" формату PDF. Це був математик, який здійснив революцію у видавничій сфері, перевершив Xerox, був викрадений бандитами та врятований ФБР.