Умер создатель форматов MP3, ZIP и PDF: кто такой Абрахам Лемпель и что о нем известно

Алгоритмы ученого до сих пор влияют на разработки ИТ-гигантов, а их плодами пользуются миллиарды людей по всему миру.

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Абрахам Лемпель, чье имя вряд ли известно большинству населения планеты, скончался в Израиле в возрасте 86 лет, сообщает Ynetnews. Но любой, кто пользуется компьютером или смартфоном знаком с такими форматами, как MP3, ZIP, PDF, GIF, TIFF или PNG. Все они основываются на алгоритмах Лемпеля, которые он разработал вместе с коллегой Якобом Зивом еще в 1977 году.

Кто такой Абрахам Лемпель

Разработанные алгоритмы для сжатия без потери качества ученые-компьютерщики обозначили просто – первыми буквами своих фамилий и годом разработки: LZ77 и LZ78. На основе алгоритмов Лемпеля-Зива мы имеем возможность бесплатно пользоваться такими чудесными форматами, как TIFF, PNG, ZIP, GIF, PDF и MP3. Новаторская работа профессора Лемпеля в области сжатия данных помогла развитию технологий, которые широко популярны по сей день.

[ + – ] Яков Зив и Абрахам Лемпель - создатели алгоритмов сжатия LZ77 и LZ78 Фото: Israel Institute of Technology

Профессор Лемпель родился в Польше в 1936 году и начал обучение в израильском Технионе в 1959 году. Там он получил три ученых степени всего за восемь лет. В Технионе он преподавал информатику и был деканом Таубского факультета компьютерных наук. Затем в 1993 году его переманила к себе компания HP, с которой он сотрудничал до 2007 года. Кстати, за время работы в HP компания зарегистрировала восемь патентов на его имя в США.

В 2004 году Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) назвал алгоритмы Лемпеля-Зива исторической вехой в информатике.

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