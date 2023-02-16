"Не чіпаємо Путіна, США та Ізраїль": найманець розповів, як хакери втручаються у вибори

Зрив президентських або парламентських виборів коштуватиме замовнику $15 млн. Міжнародна група хакерів "Команда Хорхе" може це влаштувати.

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Дезінформація військових, шантаж, зломи месенджерів та мобільних телефонів, вкидання – за хорошу плату всі ці брудні інструменти політичної боротьби використовують кібернаймачі, до яких під виглядом замовників звернулася міжнародна команда журналістів-розслідувачів з OCCRP. Фокус публікує витяги із журналістського розслідування.

Хакери з "Команди Хорхе": що про них відомо

В ізраїльському місті Модіін-Маккабім-Реут, між Тель-Авівом та Єрусалимом, хтось під псевдонімом Хорхе проводить презентацію послуг своєї команди перед потенційними замовниками з Чаду, яким потрібно на два роки відстрочити вибори в країні для захисту своїх бізнес-інтересів.

[ + – ] Звичайна офісна будівля у маленькому ізраїльському містечку. Тут штаб-квартира "Команди Хорхе" Фото: OCCRP

Насправді справжнє ім'я Хорхе – Таль Ханан, а гості з Чаду – група міжнародних журналістів-розслідувачів під прикриттям, які намагаються розібратися, як кіберзлочинці впливають на виборчі процеси незалежних держав у всьому світі.

Команда хакерів, яка працює з Хананом, складається з колишніх співробітників спецслужб, які займалися кібербезпекою. Вони називають себе "Група Хорхе" або "Команда Хорхе". Вони навіть мають свої "обмеження", які й озвучив Таль: "Ніяких атак на Путіна чи США. І жодної активності в Ізраїлі. Ми не гадимо там, де спимо".

[ + – ] Таль Ханан — він же Хорхе, голова кібернайманців "Команди Хорхе" Фото: OCCRP

Втім, якщо у замовника під прицілом інші країни та персоналії, то "Команда Хорхе" готова показати свою майстерність у середньому за $15 млн. Таку суму потрібно буде заплатити за зрив виборів, а от відстрочка обійдеться вдвічі дешевше. Анонімний переказ грошей теж не проблема для них – розрахуватися можна через французьку неурядову організацію, юридичну фірму в Дубаї або неназвану ісламську школу.

Під час презентації Ханан продемонстрував результат DDOS-атаки під час каталонських виборів у 2014 році, і хоча іспанські слідчі повідомили OCCRP, що вони не мають доказів причетності Ханана до інциденту, правоохоронці сказали, що його презентація виглядає правдоподібно.

[ + – ] Презентація DDOS-атаки нібито "Команди Хорхе" під час каталонських виборів у 2014 році Фото: OCCRP

Таль Хорхе хвалиться перед журналістами, що його команда хакерів взяла активну участь у 33 президентських кампаніях в країнах Європи, Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Карибського басейну, з яких 27, за його словами, "були успішними".

"Злом" виборів у Кенії

Зустріч сторін відбулася наприкінці липня 2022 року, у критичний момент президентської виборчої кампанії в Кенії Таль Ханан наочно показав, на що здатний. Просто перед "замовниками" він відкрив особисті чати і файли одного з учасників президентських перегонів Деніса Ітумбі, включно з внутрішнім опитуванням, пов'язаним із майбутніми виборами. Окрім цього, Ханан навіть показав, що може видати себе за Ітумбі, і прямо з його акаунта в Телеграмі відправив повідомлення з цифрою "11" одному кенійському бізнесменові, дочекався, поки той його прочитає, і одразу ж видалив повідомлення. "Тепер ви можете дізнатися у цього бізнесмена, чи справді Ітумбі надсилав йому "11", — усміхнувся Таль. — Люди чомусь упевнені, що Телеграм дуже безпечний для спілкування, як і пошта Gmail".

Голова хакерського угруповання також показав обліковий запис Gmail міністра сільського господарства Мозамбіка Селсу Корреї, який підтвердив журналістам-розслідувачам, що адреса електронної пошти і вміст, мабуть, належать йому. Папки на особистому Google-диску міністра також було видно під час презентації.

[ + – ] "Можливо, найбрудніші за всю історію Кенії", кажуть місцеві журналісти про вибори 2022 року в країні. Фото: Соцмережi

Хакери "Команди Хорхе" можуть вносити безлад у лави суперників замовника, займатися зломом ліній передавання електронних протоколів, фабрикувати фейки проти опонентів і т.д.

Журналісти OCCRP не впевнені, що Таль Ханан зробив якийсь внесок у президентські вибори в Кенії 2022 року, коли показував їм свої можливості під час презентації, але один із кенійських колег назвав ці вибори "можливо, найбруднішими за всю історію країни".

Інструменти хакерів із "Команди Хорхе"

У хакерів немає жодних обмежень в інструментах: це і класичний DDOS, і злом акаунтів, і всі інші популярні методи для шантажу, прослуховування, кібератак і вкидань. Але найбільше Таль пишається двома системами: фізичним зломом телефонних ліній і впливом на громадську думку за допомогою бот-мереж.

Керівник "Команди Хорхе" каже, що за необхідності його фахівці можуть приїхати в будь-яку країну і фізично під'єднати до передавальних ліній спеціальні пристрої, які не тільки відстежуватимуть розмови конкретних персон, а й повністю відключать зв'язок у регіоні в так званий "день Д", тобто день виборів. І тоді конкретний начальник поліції або армійський генерал, які грають проти замовника, просто залишаться без зв'язку і не зможуть вплинути на ситуацію, якщо трапиться форс-мажор.

Другий інструмент, яким особливо пишається Хорхе, — "платформа впливу" Advanced Impact Media Solutions, або AIMS. Цю систему власної розробки, як стверджує сам Ханан, він продав розвідувальним службам понад 10-ти країн.

[ + – ] Бот-мережа на основі ШІ від Таля Ханана генерує реалістичні аватари і може навіть писати пости та новини Фото: OCCRP

AIMS — бот-мережа, що дає змогу масово генерувати аватари нібито реальних користувачів і за допомогою запрограмованих меседжів впливати на громадську думку в соціумі. Причому це не просто випадково згенеровані дурниці, а мікс зі справжніх персональних даних і реальних активованих через телефон облікових записів, фейкових фото і повністю реальних історій повідомлень із соцмереж. AIMS використовує домашні проксі точок доступу справжніх людей, тому в Twitter і Facebook не змогли вирахувати цих ботів, що значно ускладнює співробітникам соціальних мереж виявлення кампаній з дезінформації.

До речі, аналіз, проведений аналітиками Le Monde і Guardian, виявив кластери аватарів, зокрема й ті, які були помічені в презентаціях Ханана, і які, мабуть, використовувалися для скоординованих кампаній у Twitter. Журналісти виявили понад 1700 облікових записів Twitter, пов'язаних з AIMS, які "наплодили" десятки тисяч твітів.

Рідний брат Таля Ханана — Зоар Ханан, — стверджує, що кожен оператор може одночасно обслуговувати до 300 профілів. "Таким чином, протягом двох годин ми можемо розкрутити будь-яку потрібну замовнику тему в соцмережах", — каже він.

[ + – ] Рідний брат Таля Ханана – Зоар Ханан презентував журналістам можливості AIMS Фото: OCCRP

До речі, AIMS за допомогою ШІ може створювати фейкові новини за ключовими словами і темами. У презентації AIMS розповідалося про кампанію на користь Олександра Зінгмана, бізнесмена з близького оточення диктатора Олександра Лукашенка. У березні 2021 року Зінгмана заарештували в Конго за підозрою в торгівлі зброєю, але пізніше відпустили. Журналісти з'ясували, що роком раніше боти AIMS провели в соцмережах кампанію на користь Зінгмана — деякі з опублікованих ними матеріалів були спрямовані проти його суперника Віталія Фішмана. Завдяки матеріалам у справі про наклеп, яку Фішман виграв у суді США, журналісти виявили 35 ботів, пов'язаних із "Командою Хорхе".

Хто такий Хорхе – голова хакерів?

"Деякі з нас — колишні старші офіцери, що спеціалізуються на інформаційних технологіях", — сказав журналістам Маші Мейдан, який назвався Максом. "Деякі з нас є експертами у сфері фінансової інформації та військовими аналітиками. Деякі з нас працюють із фахівцями у галузі пропаганди".

[ + – ] Так виглядає офіційний сайт розвідки ШАБАК Фото: Скриншот

Декілька ізраїльських джерел підтвердили розслідувачам, що Маші Мейдан працював зі службою безпеки Ізраїлю ШАБАК, як і деякі інші члени команди Ханана. Брата керівника групи кібернайманців Зоара Ханана, який під час презентації представився Ніком, журналісти ідентифікували як експерта з поліграфа.

Сам керівник "Команди Хорхе", Таль Ханан, служив в ізраїльському спецназі як експерт із вибухових речовин, згідно з біографією, яка опублікована в мережі. Він вказаний як генеральний директор принаймні двох ізраїльських компаній, Tal Sol Energy і Demoman International Ltd., і розвідувальної фірми, занесеної до реєстру оборонних компаній на веб-сайті Міністерства оборони Ізраїлю.

Раніше Фокус писав, що у США засудили Владислава Клюшина — власника московської технологічної компанії "М-13", яка працювала на російський уряд. Його визнали винним в хакерському втручанні у вибори та шахрайстві на $90 млн.