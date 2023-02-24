ШІ не отримає коди до ядерної зброї, але це не точно

Росія, Китай, США та Ізраїль не дуже хочуть обмежувати використання ШІ в озброєннях.

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Держдепартамент США виклав своє бачення того, наскільки штучний інтелект повинен мати доступ до ядерного арсеналу країн, які мають цей вид озброєння, повідомляє портал Wired. У Держдепі висловилися за категоричну відмову допускати ШІ у таку небезпечну сферу, як ядерна зброя. Однак, на думку експерта редакції Вілла Найта, деякі держави можуть із цим не погодитись.

Держдепартамент США розробив політичну декларацію про відповідальне воєнне використання штучного інтелекту, закликавши всі ядерні держави не впроваджувати ШІ в таку небезпечну сферу, яка може призвести до загибелі всього людства. Тільки люди повинні ухвалювати остаточне рішення щодо застосування ЯО, інакше сценарій фільму "Термінатор" може стати реальністю.

Однак, цей документ жодним чином юридично не пов'язує ні США, ні будь-які інші ядерні країни, вважає експерт редакції Вілл Найт. За його словами, має бути розроблений великий договір між такими країнами, в якому будуть чітко прописані стандарти використання ШІ при розробці зброї, а про впровадження штучного інтелекту в ядерну сферу і мови не може бути, вважає експерт.

Втім, Вілл Найт, як експерт зі штучного інтелекту, справедливо зазначає, що нейромережі дуже корисні там, де не вистачає реакції навіть підготовленого фахівця. Наприклад, навряд чи бійці ППО зможуть самостійно впоратися з цілим роєм дронів, миттєво перемикаючись із цілі на ціль, а ось ШІ це може.

[ + – ] Протистояти рою дронів може лише ШІ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Правозахисні організації, такі як Міжнародний Червоний Хрест та Stop Killer Robots наполягають не лише на обмеженні використання ШІ в ядерній зброї, а й взагалі про заборону його використання у будь-якому озброєнні. Правозахисники вважають, що від автономної зброї загине значно більше людей, ніж від випадкових пострілів солдатів чи помилкового влучення ракети.

Проте такі країни, як США, Росія, Ізраїль, Південна Корея та Австралія всіляко блокують спробу правозахисників проштовхнути цю ідею через ООН. Одна з причин полягає в тому, що ці держави бачать ширше використання ШІ у своїх військових програмах та вже активно застосовують таку зброю.

Експерт вважає, що якщо розвиток ШІ у військово-промисловому комплексі не можна заборонити, то дуже важливо спільними зусиллями всіх країн нарешті скласти чіткі інструкції та спільні зобов'язання за стандартами його впровадження. Без цього ніхто не може бути впевнений, що завтра якась країна не довірить "ядерну валізку" штучному інтелекту.

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