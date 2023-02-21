Перший в історії саміт, присвячений роботам-вбивцям, провалився: у чому причина

Головними винуватцями експерти назвали Росію, Китай та США — вони не хочуть ні в чому обмежувати військові роботизовані системи.

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Кілька днів тому в Гаазі (Нідерланди) пройшов саміт щодо застосування у війнах майбутнього роботизованих та безпілотних систем на основі ШІ, що стало реакцією на російську агресію в Україні та застосування обома сторонами нових типів озброєнь, пише Gizmodo. На саміті були присутні делегати з 60 країн світу, які за результатами двох днів роботи "погодилися із закликом обмежити використання ШІ у військовій техніці".

Правозахисники вже назвали результати саміту "повним провалом" та "показухою", адже по суті саміт нічого не вирішив, і права людей не були враховані. Понад 2,5 тис. експертів з питань ШІ готували свої доповіді для саміту, але це не вплинуло на конкретику рішень представників світових держав. Все звелося до "заклику до дії", що не має юридичної сили, і створення "Глобальної комісії з ШІ" для "підвищення поінформованості".

Громадська кампанія Stop Killer Robots Campaign, одна з провідних правозахисних груп, що виступають проти ШІ у війні, заявила, що саміт показав "розпливчасте та неправильне бачення" використання ШІ у збройних конфліктах без ясності будь-яких правил та обмежень. Експерти з Safe Ground оцінили саміт як "втрачену можливість і показуху".

Правозахисники зазначають, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опублікував заяву, в якій йдеться про те, що військові системи на основі штучного інтелекту мають бути заборонені міжнародним правом. Проте всі зусилля ООН у цьому питанні наштовхуються на протидію з боку Росії, Китаю та США, які роблять все, щоб загальмувати подібне введення правил, оскільки активно працюють над озброєнням нового покоління на основі ШІ та машинного навчання.

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